趙怡翔批北市分局「取締巷弄超速」成效不一 李西河承諾改善

趙怡翔強調，警方除了勸導也應研議一套執法標準設，以在保護行人安全這方面上有更精進的作為。（記者劉詠韻翻攝）

2025/04/15 16:20

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市去年推動行人友善環境，並於大安、信義等區打造行人優先的空間，替巷弄鄰里把脈安全。不過民進黨議員趙怡翔今（15）日質詢表示，北市各分局過去針對巷弄超速的取締成效不一，甚至有基層員警不清楚行人優先區特徵，更不懂如何確實取締，呼籲警察局和交通局應於兩周內研議執法標準；北市警察局長李西河回應將精進改善，並與交工處做出更多討論。

趙怡翔指出，交通友善區特徵包括彎曲道路、減速丘、縮減車道寬度、增加行人空間及提升路面辨識，但最重要的仍在於如何針對巷弄降低車速，不過檢視北市各分局過去幾個月的巷弄超速取締，成效卻不一，如大安分局3月共計48件、士林及北投等，反觀中正一分局的取締竟一直維持在零，「許多民眾反映巷弄車速超快，並出現飆車族等狀況，但取締成效依然不彰？」

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「有的分局一個月可取締7、80件，隔月的取締卻直接降為0，但再下一個月是180多件？」趙怡翔認為，鑒於交通友善區時速規定30以下，警察局應針對巷弄取締的部分通盤檢討，並落實持續性的執行，才能有效改善巷弄超速的狀況；台北市警察局長李西河則回應，後續將對此精進改善。

至於台北市推動的行人優先區如信義區的嘉興里、大安區的龍泉里等，趙怡翔認為局長李西河僅了解大綱，但未了解執行細節包含限速20公里、設立降速設施、不同顏色鋪面及禁止按鳴喇叭，但仍有員警不熟悉行人優先區特徵，不懂確實取締標準。

交工處說明，推動行人優先區的政策初期，以嘉興里為例，已請警察單位並以勸導方式為主，之後也會與警察局針對這部分做更多討論。趙怡翔並強調，警方除了勸導也應研議一套執法標準設，以在保護行人安全這方面上有更進一步的作為。

質詢現場。（記者劉詠韻攝）

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