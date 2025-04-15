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    台中母女3人命喪「鐵棺材」火窟 消防示警「這時段」最危險

    台中市大里區今天凌晨發生民宅火災，造成母女3人命喪火窟。（消防局提供）

    台中市大里區今天凌晨發生民宅火災，造成母女3人命喪火窟。（消防局提供）

    2025/04/15 16:25

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市大里區中興路一棟3樓鐵皮加蓋民宅，15日凌晨發生重大火警，26歲林姓母親緊抱著5歲與7歲2名女兒，被發現時3人皆已明顯死亡，悲劇震驚社會，由於暗夜火災常令人措手不及，消防局呼籲民眾主動做好火災預防與警覺措施，以避免類似悲劇再次發生，守護家人生命安全。

    台中市消防局指出，根據統計，凌晨0時到清晨6時是住宅火警死亡人數最多的時段，由於多數人正處於熟睡狀態，視覺、嗅覺與觸覺警覺性降低，難以即時察覺火災的發生，導致錯過黃金逃生時機，除了今天凌晨的大里區火警外，類似悲劇也曾在今年元月及3月分，在沙鹿與南區接連上演。

    而上述兩起火警發生時段分在凌晨3點多2點多，沙鹿區火警造成71歲祖父與13歲外孫命喪火窟，另3名家人輕微嗆傷，南區火警則經警消初步調查疑似電線走火引發火災，住戶林姓父女雙雙遭嗆傷暈倒，經救出後急救仍宣告不治。

    專家建議，安裝住宅用火災警報器（住警器）是有效提升夜間火災防範能力的方式，住警器能在火災初期發出高分貝警報聲，提醒住戶立即應變，提早通知119並採取滅火或避難行動，建議住警器應設置於臥室、樓梯間、客廳與廚房等重要區域，並定期檢查與更換電池，確保正常運作。

    消防局則提醒，火災發生時應遵守「向下向外逃生」及「小火快逃、濃煙關門」原則，確認樓梯沒有任何煙霧時，才可以選擇走樓梯往下往外逃生，若逃生通道被濃煙阻斷，應迅速關門隔絕火勢與煙霧，尋找相對安全的空間如陽台，並透過可緊閉的防護空間避難，同時撥打119並清楚通報所在位置，等待救援。

    台中市大里區今天凌晨發生民宅火災，（消防局提供）

    台中市大里區今天凌晨發生民宅火災，（消防局提供）

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