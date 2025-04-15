學校附近自助桌遊店暗藏賭博 桃市強制拆除

桃園市青溪國中附近1間自助桌遊店，實際根本就是麻將館，桃市府跨局處聯合稽查後，14日由建管處執行強制拆除。（圖由建管處提供）

2025/04/15 15:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市青溪國中附近1間自助桌遊店，屢被投訴根本就是麻將館，還發現有學生群聚，家長憂心學子沉溺，且該空間為自助式無人管理，公安堪慮，桃市府跨局處聯合稽查後，將該建物由B類提升為A類違建，14日由建管處執行強制拆除；多位議員也要求受理工商登記的經發局，從源頭嚴格把關及過濾。

建管處表示，市府於今年3月接獲檢舉後，警察局、經發局、消防局、社會局、衛生局、建管處等單位執行聯合稽查，發現桌遊店內部隔成多間麻將間，透過QR code掃描啟動包廂租用，並提供飲料自助吧台，內部空間已違反消防法規，整層空間也是建管處列管中的B類（列管但非立即拆除）違建，稽查後決定提升違建拆除順序，列為A類優先進行拆除對象。

請繼續往下閱讀...

建管處表示，市面上不少棋牌社打著自助桌遊店名義，透過網路APP或QR code自助報到，開設在住宅區、學校附近的自助桌遊店，不僅擾鄰，也憂心是否暗藏賭博、成人群聚吸菸等問題，對於青少年恐是一大陷阱，此次透過跨局處合作，揪出該場域違建、公安消防違規等多項問題，之後也將針對此類場所加強稽查。

建管處長莊敬權表示，市府推動「靜鄰專案」，對住宅區內擾鄰案件加強稽查，若有公安、治安疑慮場所，將就建物合法性、室內裝修等，列為優先拆除對象。

經發局今（15）日於市議會工作報告，議員黃家齊、黃婉如、余信憲針對桌遊店等場所「掛羊頭賣狗肉」亂象，要求經發局在受理工商登記時，就要從源頭嚴格把關及過濾。

經發局長張誠表示，在商業登記上，麻將是不可以登記的，因此常有轉到地下的情形，目前採用登記、管理分離制，經發局在受理休閒活動場館業登記時，會依法到現地勘查實地經營、消防等狀況，登記後若有違規情形，將由市府跨局處聯合稽查管理，查獲有違反土地使用、消防安全、公共安全、違建等，由權管機關後續處理。

桃園市青溪國中附近1間自助桌遊店，實際根本就是麻將館，桃市府跨局處聯合稽查後，14日由建管處執行強制拆除。（圖由建管處提供）

桃園市青溪國中附近1間自助桌遊店，實際根本就是麻將館，桃市府跨局處聯合稽查後，14日由建管處執行強制拆除。（圖由建管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法