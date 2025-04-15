黑幫組詐貸集團牟暴利、購名車 還設置百萬公仔牆藏錢

警方查扣大批泡泡瑪特公仔（Labubu、Molly），以及球鞋、手機、客戶名單、生基塔位憑證、偽造買賣合約書、教戰手冊、工作日誌等贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/04/15 15:57

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫靜安會、明仁會成員張振裔、王盟雲會合組不法集團，鎖定曾遭未上市股票、靈骨塔詐騙的被害人，佯稱可協助找買家，但須將房產設定抵押作假金流，來規避大筆稅金的話術，二次剝皮這些被害人，讓其連房產都不保；刑事局偵一大隊第一隊今宣布偵破，逮張、王等23人送辦，而擔任幕後金主的張男不僅擁有藍寶堅尼千萬超跑，住處還設置百萬公仔牆當黑金藏寶庫，行徑囂張。

警方調查，35歲張男，2020年間曾涉及靈骨塔詐騙集團遭查獲過，2年後利用掌握曾被未上市股票、靈骨塔詐騙的被害人資料，出資勾結王男，組成詐貸集團，先在新北市泰山區以人頭申設「承展國際開發有限公司」，以公司名義打電話給這些被害人，分別以可將手中的未上市股票轉成生基塔位或者已擁有的靈骨塔位，協助找到買家，將之前的虧損賺回為由行騙。

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被害人上鉤後，再以偽造買家簽名的買賣合約書加以取信，佯稱有買家欲高額收購塔位，但販售塔位需支付大量稅金，為規避稅金，可協助將房產設定假抵押，製作負債金流，規避稅金。

隨後，該集團勾結「源頭科技」融資公司，將被害人名下房產交付設定抵押借款，再指派車手將貸得款項取走，俟被害人不堪年利率高達20%、手續費6%的龐大利息負荷，即將房產拍賣或轉移，落得無家可歸；警方清查該集團犯案2年多，至少有20人受害，財損高達近7000萬元。

警方據報後經蒐證，去年11月26日赴新北市泰山區詐欺機房實施搜索，查獲王男，以及陳姓機房主管、話務機手、車手等14人，另於台中市查獲源頭科技陳姓負責人及業務等3人到案，當場查扣做案手機、客戶名單、生基塔位憑證、偽造買賣合約書、教戰手冊、工作日誌、贓款、保時捷百萬跑車等贓證物。

今年1月21日執行第二波搜索前往宜蘭縣、新北市張男住處查緝，逮捕張男，查扣其1300萬元藍寶堅尼超跑，並發現張男在住處打造價值百萬元的大型泡泡瑪特公仔（Labubu、Molly）牆面展示不法所得，更在公仔內部查獲藏放的一綑綑千元大鈔約10多萬元，依組織犯罪條例、詐欺、重利、洗錢等罪嫌，檢方偵辦，檢方複訊後將張、王與陳姓主管等3人聲押羈押獲准。

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張男住處設置的百萬公仔牆。（記者邱俊福翻攝）

警當查扣的藍寶堅尼千萬超跑。（記者邱俊福翻攝）

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