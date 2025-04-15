補教狼師10度猥褻女國中生重判9年 她日記揭「被惡魔吞食咀嚼」

補習班負責人多次對一名未滿14歲的女國中生伸出狼爪。示意圖。（資料照）

2025/04/15 15:38

〔記者張文川／台北報導〕台北市學樂文理補習班負責人兼數學教師高培深，前年多次對一名未滿14歲的女國中生伸出狼爪，趁特地將她留下一對一教學的機會上下其手猥褻，台北地院日前依對10件未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，各處3年10月有期徒刑，合併應執行9年刑期。可上訴。

該補習班位於大安區敦化南路一段北市蛋黃區，於2005年立案開始教學，於2023年案後，同月8月被台北市教育局廢止註銷。

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判決指出，被害少女每週三、六、日下午會前往該補習班上課，高男明知甲女尚未滿14歲，多次以加強數學為藉口將她留下單獨授課，卻在小教室內利用外面無人的機會，要求她坐在他大腿上，進而撫摸她的手、吻臉頰、摸大腿、大腿根部，並碰觸下體，持續多次強制猥褻，還以抽屜內有電擊棒要脅少女就範。

少女因不堪受辱，心理受創無處宣洩，陸續在自己臥室手寫字條記載「我恨高老師」、「我被性侵過」、「你親了我」、「我好痛苦」、「我想死」、「我想告你」等字句，放在房間不知如何處理；直到2年多後，少女16歲時、2023年#Me Too風潮時，才向母親說出此事，家長通報學校並報警，高培深被法辦，補習被註銷。

少女並在數篇日記上詳細記下案發時的情境與感受：「他，撫摸著我的大腿，門外的快遞員敲著門，他說：『噓...不要出聲喔。』我看著白板的數學題，聽著快遞員的呼吸聲，當下我只感到無比的恐懼和噁心，腦子一片白，我好想逃...」。

另一篇日記寫道：「他從嘴裡說出的每句話都令我感到噁心，跟他在同一個空間我都可以聞到他那下流的想法，他在台上講著數學，而我在閃躲他的眼神，我轉頭看著鐘，還有一個小時...，我強忍著眼淚，我看著時間一分一秒的流逝著，我被名為『恐懼』的惡魔吞食著，咀嚼著」。

高男到案承認摸手、親臉、抱身體、摸大腿及大腿根，但辯稱是隔著外褲摸下體，沒有強迫她，否認強制猥褻。

北院合議庭依日記、紙條等證據，認定被害少女當時內心痛苦不堪，其證詞亦前後大致一致，真實可信，痛批高男身為教育工作者，肩負傳道、授業、解惑之責，卻利用家長和學生的信任，在教室內施以猥褻，嚴重損害教育形象，對被害人造成無法磨滅的心理創傷，「法理不容，令人髮指」。

法官調查她曾在2011年被控在同一間補習班對少女觸摸大腿與私處，檢方依性騷擾罪起訴，後來被害人與家長撤回告訴，法院判公訴不受理確定。認定高男並非初犯，未知悔改反而變本加厲，10罪各從從量處3年10月，應執行9年有期徒刑。可上訴。

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