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    桃市大園工業區化工廠反應爐竄濃煙 消防局動員70消防人員搶救

    桃園市大園工業區1家化工廠丙烯酸反應爐竄出濃煙，桃市消防局派遣消防、救護車36輛到場搶救，現場架設水砲朝冒煙的反應爐灑水降溫。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市大園工業區1家化工廠丙烯酸反應爐竄出濃煙，桃市消防局派遣消防、救護車36輛到場搶救，現場架設水砲朝冒煙的反應爐灑水降溫。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/04/15 15:16

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大園區大工路一家鐵皮結構化工廠廠房今天下午傳出火警、現場濃煙不斷竄出，桃園市消防局獲報不敢大意，派遣各式消防車、救護車36輛及70名消防、救護人員趕往搶救，到場時發現是工廠廠房2至3樓間的丙烯酸反應爐有濃煙不斷竄出，幸廠方人員已疏散，並無人員受傷、受困，消防人員隨即架設水線朝冒出濃煙的反應爐灑水降溫，仍持續搶就中。

    桃市消防局119勤務指揮中心於下午1點8分接獲報案，指大園區大工路一處地上3層、地下1樓的化工廠鐵皮結構廠房發生火警，消防局立即調派附近大園、新坡等消防分隊車輛及人員趕往救災，消防人員到場發現現場2、3樓間的丙烯酸反應爐異常，不斷竄出濃煙，隨即拉出水線並架設水線朝冒出濃煙的反應爐不斷灑水降溫，以防反應爐爆炸造成災害擴大。

    桃市消防局表示，現場反應爐仍持續冒出濃煙，現場經清查並無人員受傷受困，目前仍持續搶救中；起火原因及損失仍待後續調查。

    桃園市大園工業區1家化工廠丙烯酸反應爐竄出濃煙，桃市消防局派遣消防、救護車36輛到場搶救，消防人員拉出水線搶救中。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市大園工業區1家化工廠丙烯酸反應爐竄出濃煙，桃市消防局派遣消防、救護車36輛到場搶救，消防人員拉出水線搶救中。（記者余瑞仁翻攝）

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