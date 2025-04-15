養生館徵才限女生 男求職者申訴開罰、索賠敗訴

圖為業者在網路張貼的徵人廣告，吸引黃男應徵。（記者顏宏駿翻攝）

2025/04/15 15:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一間泰式養生館在網路張貼「徵美容師」廣告，黃男透過臉書表達應徵意願，但按摩店留言回應「不好意思，我們是要女生喔」，這句話讓黃男心理受創，認為店家「性別歧視」，向彰化縣政府提出申訴，經彰化縣性別平等工作會審定，店家確實違反性平法，裁罰30萬元。黃男又依據此行政裁罰，向彰化地院要求店家給予8萬元的精神損害賠償，但法院認定，黃的心理治療時間與應徵工作時間不符，判決黃男敗訴定讞。

判決書指出，該泰式養生館負責人，於2023年間在臉書社團刊載應徵美容師廣告，內容為「歡迎二度就業！正職兼職都可！歡迎有興趣的女性朋友加入！」黃男透過臉書留言表達要前往應徵之意，養生館回應「不好意思，我們是要女生喔」，黃男認為店家已觸犯工作平等法第7條規定「雇主不得因性別或性傾向而有差別待遇，除非這個工作非特定性別才能做（例外狀況）」，但美容師是他可以勝任的，因此店家已構成「性別歧視」。

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男子事後向彰化縣政府提出申訴，彰化縣性別平等工作會聽取雙方的說法，黃男表示，美容師工作內容為按摩、除毛、臉部保養等，並無性別因素在內，也無性平法第7條的性別例外狀況；但養生館主張，美容服務涉及美體按摩，女性從業者較能避免「性騷擾」疑慮，她們覺得女生比較適合，是怕男生對女生按摩會有性騷擾疑慮。最後性平會仍做成養生館違法的裁定，開罰30萬元。

男子求職失敗後，認為自己因為店家「只要女生」遭拒絕面試，讓他人格權、健康權受損，因此產生焦慮症，也到心理諮商所接受諮商、醫院就診，向地院民事庭請求賠償精神損失8萬。

雖然男子提出心理諮商紀錄及抗焦慮藥物作為證據，但法官發現，上述的醫療和心理諮商行為，係在求職之後1年發生，原告預約心理諮商之可能原因多端，又無法舉證係因養生館徵人廣告所致，因此判黃男敗訴，黃再提起上訴後也遭駁回，全案確定。

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