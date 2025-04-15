「政府認證」投資理專幫你賺大錢？ 他衝銀行差點被騙50萬

警方向林男勸說。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/15 15:14

〔記者王冠仁／台北報導〕62歲林姓男子透過手機通訊軟體，輾轉認識一名自稱是「芙蓉」的女網友，芙蓉每天對他噓寒問暖、談情說愛，取得信任後，聲稱有特殊管道可以投資致富。林半信半疑，沒想到芙蓉要他與另一名「財政部官員」用通訊軟體互加好友，對方聲稱芙蓉是「政府認證」的投資理專，要林「放膽投資」；林不察，連忙跑到銀行要匯款50萬元，幸虧被警方及時攔阻。

北市警中正二分局今天發布新聞稿公布這組詐騙集團的行騙手法，同時也呼籲民眾，現今詐騙手法多元，常利用人性的欲望作為切入點，塑造各種情境角色取信被害人，進而詐取錢財。民眾如遇各種可疑狀況，尤其需要匯錢時，應立即撥打165反詐騙專線或110求證，以保障自身財產安全。

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警方調查，林姓男子透過手機通訊軟體，與一名自稱是芙蓉的女網友聊天數月，期間對方每天噓寒問暖、曖昧聊天、談情說愛，還用「親愛的」互相稱呼。林以為遇上網路戀情，不久後對方聲稱有管道可以投資賺錢，還說要共築美好未來。

林這時起了戒心，沒有立刻答應，「芙蓉」為了讓他上鉤，謊稱有一位財政部的官員，可以證實她所說非假。不久後，該名「官員」就與林互加通訊軟體好友，還謊稱「芙蓉」是政府認證的投資理專，要林放心。

林信以為真，再加上為了一睹「芙蓉」芳容及投資致富，他於是按指示跑到住家附近的瑞興銀行古亭分行，打算臨櫃轉帳50萬元。行員詢問他匯款用途，他直接說「要匯給網路上認識的女友」，行員一聽大驚，立刻通報警方。

泉州所副所長楊晴翔、警員洪郁翔等二員到場瞭解後，發現林遇上典型的交友投資詐騙，立刻對他勸說並拿出相關新聞案例，他這才發現受騙，放棄匯款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團化身暱稱「芙蓉」的女網友向林男行騙。（記者王冠仁翻攝）

詐騙集團化身「財政部官員」向林男行騙。（記者王冠仁翻攝）

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