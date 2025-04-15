詐團成員搭計程車交付贓款 運將察覺有鬼報警逮2車手

陳男及楊男在計程車上交付數萬元現金及數張提款卡，且2人對話內容感覺並不熟識，司機察覺有異報案，警方趕抵發現2人是詐騙集團車手，圖為 香港籍楊姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/15 14:36

〔記者陸運鋒／新北報導〕陳姓男子及楊姓男子搭計程車前往新北市永和區某網咖時，因在車上交付數萬元現金及數張提款卡，且2人對話內容感覺並不熟識，徐姓司機察覺有異報案，警方趕抵後，清查2人手機及提款卡，發現2人是詐騙集團車手，詢後移送偵辦。

永和警分局調查，25歲陳男昨天下午4時許，搭多元計程車前往台北市公館一帶接香港籍43歲楊男後，再要求徐姓司機前往永和區中山路一段某網咖，但楊男上車後二話不說，馬上交付逾5萬元現金及6張提款卡給陳男。

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據查，2人在搭車前往目的地途中，因語言關係對話如雞同鴨講，且感覺並不熟識，司機察覺2人相當可疑，於是在抵達目的地後向警方報案。

據指出，轄區警方趕抵進入該網咖包廂臨檢，發現2人正好在使用讀卡機測試提款卡可否使用，2人見事跡敗露，只好坦承是詐騙集團取款車手及收水車手，同時查扣詐款4萬9700元、提款卡6張及手機等證物。警方詢後，將陳、楊依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，另清查被害人及擴大追查其他共犯。

警方表示，警政署規劃實施「百斬計畫獎5萬」專案，鼓勵民眾「主動出擊」檢舉車手協助警方查獲，可獲獎金5萬元，籲民眾主動提供情資共同打擊詐欺犯罪，透過強化全民防詐聯防網絡，全力守護民眾財產安全。

警方在2人網咖包廂內，搜出6張遭詐騙被害人提款卡。（記者陸運鋒翻攝）

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