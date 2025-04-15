強力掃蕩毒品工廠 大安警緝獲32公斤毒品逮上百毒蟲

大安分局針對藏身北北桃鬧區的毒品工廠進行強力掃蕩，共計今年一至三月查獲各類毒品32公斤，逮捕販賣、吸食及持有毒品案件計 183人。 （記者鄭景議翻攝）

2025/04/15 14:32

〔記者鄭景議／台北報導〕近期的台北市警方啟動「安居專案」針對毒品查緝，其中大安分局針對藏身北北桃鬧區的毒品工廠進行強力掃蕩，共計今年一至三月查獲各類毒品32公斤，逮捕販賣、吸食及持有毒品案件計 183人。

大安分局指出，依托咪酯已於113年11月由法務部毒品審議委員會提升為第二級毒品，近年來「大麻、毒咖啡包及依托咪酯」等新興毒品崛起，並透過各種華麗的包裝手法進化多樣化行銷，部分不法分子更利用電子煙容易取得之特性，將毒品放置其中，不但明顯降低涉毒年齡層，戕害青少年健康，更造成毒品不斷侵蝕影響社會治安。

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大安分局為杜絕毒品氾濫，從製毒源頭到分裝工廠及販毒渠道全面掃蕩，強力打擊各類毒品犯罪，今年1月迄今總計緝獲毒品犯嫌 183 人，查扣毒品咖啡包 2,602 包、第二級毒品依托咪酯菸彈242顆、大麻5.31公斤，各類毒品總計查獲高達32公斤。

大安分局表示，在這些毒品掃蕩案件中，還發現有不少毒品工廠都隱身鬧區，總計查獲虹菸製造工廠1件、依托咪酯煙彈分裝場2件，甚至緝獲多箱製毒原料、化學設備等物，將尚未開始製毒的工廠徹底瓦解，成果豐碩。

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警方總計查獲虹菸製造工廠1件、依托咪酯煙彈分裝場2件，甚至緝獲多箱製毒原料、化學設備等物。 （記者鄭景議翻攝）

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