「炸街車」躍升台中十大民怨之首 環警監聯合稽查「炸街猴」

針對改裝噪音車擾民，第五分局結合環保局及監理站聯合稽查。（警方提供）

2025/04/15 14:48

〔記者許國楨／台中報導〕「炸街車」已躍升為台中十大民怨之首，北屯區近期深夜常有「炸街猴」騎著重機、開著改裝車呼嘯而過擾人清夢，第五分局結合環保局及監理站聯合稽查，針對熱區、熱時段展開突襲行動，前晚短短兩小時內就攔到5輛汽機車違規，當場依《噪音管制法》告發開罰。

第五分局今天指出，近期於東山路、環中路、松竹路等重要幹道，深夜經常可見改裝車輛高速呼嘯而過，造成居民生活困擾與重大民怨，警方透過資料分析，掌握噪音熱區與時段，與環保局、監理單位展開「環警監聯合稽查勤務」，動員數十名警力實施小區域封鎖攔查，當場攔查8部汽、機車，其中就有1部汽車及4部機車不合格。

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據了解，此次次查獲的汽機車中，不乏將排氣管拆除消音器、增加馬力輸出的「重改級」車種，不僅嚴重擾民，更可能危害行車安全，違規者將面臨1800至3600元罰鍰，還得限期回監理站報到驗車，不合格就不能再上路。

第五分局強調，「炸街車」已躍升為台中十大民怨之首，警方依照報案熱點結合大數據分析，鎖定炸街猴最愛出沒的時間與地點，透過不預警封路、機動攔查等方式，讓這些擾民分子無所遁形，今年截至目前，光是警方通報環保局的「噪音車檢舉網」就已經突破8300件，執法強度有感提升。

第五分局長劉其賢表示，「靜城專案」是長期推動的重要勤務之一，警方將持續依據數據分析及民眾反映，聯合環保局與監理單位組成稽查小組，不定時、不預警實施聯合稽查，並機動調整取締重點，搭配移動式測速照相及酒駕稽查等勤務，全面守護用路人安全與社區夜間安寧。

前晚短短兩小時內就攔到5輛汽機車違規，當場依《噪音管制法》告發開罰。（警方提供）

前晚短短兩小時內就攔到5輛汽機車違規，當場依《噪音管制法》告發開罰。（警方提供）

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