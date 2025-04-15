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    星國女當車手雲林地區狂提746萬！白牌司機集團配合共4人收押

    雲林檢警擴大偵辦，日前逮捕以黃男為首的白牌司機團，3人羈押、1人交保。（雲林地檢署提供）

    雲林檢警擴大偵辦，日前逮捕以黃男為首的白牌司機團，3人羈押、1人交保。（雲林地檢署提供）

    2025/04/15 14:57

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗南警分局上月查獲27歲新加坡籍揭姓女車手，在縣內各處ATM提領多達746萬元現金，提領後準備出境躲避查緝，被檢警聯手攔截。檢方後續更查出白牌司機配合詐團載送提款，日前陸續逮捕60歲黃男、33歲陳女、39歲洪男等，包括揭女在內4人經訊問後，依加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪聲請羈押獲准。

    雲林縣斗南警分局上月7日發現，一名女子在銀行提領大量現金，驚覺有異並調查其身分，發現她為新加坡籍揭姓女子後，立即報請雲林地檢署，由檢察官彭彥儒指揮，與警方成立專案小組偵辦。

    檢警查出，揭女在入境前自行在網路找到工作，而此詐團屬於電信詐欺，會先以Line連繫被害人解除分期付款、假中獎通知等詐術，誘騙匯款至指定帳戶，再由詐團指示她到指定的金融機構ATM提領詐款。2月21日揭持觀光簽證入境後，由54歲鍾姓白牌車司機負責載送，揭先後在雲林台西、虎尾、斗南、西螺等地，持人頭帳戶提款卡到各金融機構ATM取款，共提領約746萬元。

    檢警判斷這名外籍車手可能在領款後，很快會離境躲避追查，馬上通知移民署境管，8日上午揭女在離境前，檢警將她拘提到案，訊後依加重詐欺罪、洗錢防制法等罪，將她聲請羈押獲准。而鍾姓司機也坦承載揭女取款，但否認參與詐騙，訊後裁定3萬元交保。

    檢方認為此案可能有白牌車司機團參與專門載送車手，因此再指揮斗南警分局、嘉義布袋警分局擴大偵辦。陸續帶回陳、洪、黃3名白牌車司機，並在查扣現金及行動電話等物品；檢方查出，該司機團由黃男配合詐團統一調度，以每次車資高於一般計價，派遣司機前往載送車手，訊問後3人聲請羈押獲准。

    雲林地檢署表示，將持續追查詐團上游，更呼籲司機若有載送車手提款行為，可能會淪落為詐騙共犯，面臨刑事處罰及民事賠償。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    新加坡女車手短短14天內在雲林地區狂領746萬，離境前遭檢警攔截，訊後聲押獲准。（雲林地檢署提供）

    新加坡女車手短短14天內在雲林地區狂領746萬，離境前遭檢警攔截，訊後聲押獲准。（雲林地檢署提供）

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