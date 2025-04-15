為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不滿遭檢舉！花店擺LED大型守靈站獅開罵 警勸導清除

    業者在店門口擺放LED大型守靈站獅罵檢舉達人，被民眾拍下。（民眾提供）

    業者在店門口擺放LED大型守靈站獅罵檢舉達人，被民眾拍下。（民眾提供）

    2025/04/15 14:34

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市暖暖區一家花店業者因不滿遭人多次檢舉違規，近日竟在騎樓擺設LED大型守靈站獅，痛罵檢舉達人。被網友拍下後，在網路上引發熱議。基隆市警察局第三分局接獲檢舉，立刻派員前往查看，責令業者當場將擺設物清除，避免影響行人通行權益。

    業者無奈指出，因為剛好做這個行業，所以會有大型LED設施，只是希望大家都是鄰居，互相幫忙，大家都是賺辛苦錢。警察來勸導都會配合改善，不會造成警方困擾。自己搬來才幾個月而已，騎樓也沒有占用，偶而店內有大車進出，希望鄰居留個電話，給彼此方便。

    警方今日又接獲民眾檢舉，隨即派員前往現場查看，經認定業者行為已經涉及「路霸」性質，雖未構成重大交通妨礙，但影響市容與用路人權益，依違犯道路交通管理處罰條當場予以勸導並提醒業者騎樓屬公共通行空間，不得擅自堆放物品或作為情緒發洩之用，業者也於現場配合將物品撤除。

    交通組長周嘉哲強調，民眾檢舉交通違規是維護公共安全的一環，警方依法處理並無針對，呼籲民眾冷靜理性看待，勿以不當行為報復檢舉人，避免衍生其他法律責任。

    警方前往現場要求業者清除站獅，並開單勸導。（記者吳昇儒翻攝）

    警方前往現場要求業者清除站獅，並開單勸導。（記者吳昇儒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播