不滿遭檢舉！花店擺LED大型守靈站獅開罵 警勸導清除

業者在店門口擺放LED大型守靈站獅罵檢舉達人，被民眾拍下。（民眾提供）

2025/04/15 14:34

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市暖暖區一家花店業者因不滿遭人多次檢舉違規，近日竟在騎樓擺設LED大型守靈站獅，痛罵檢舉達人。被網友拍下後，在網路上引發熱議。基隆市警察局第三分局接獲檢舉，立刻派員前往查看，責令業者當場將擺設物清除，避免影響行人通行權益。

業者無奈指出，因為剛好做這個行業，所以會有大型LED設施，只是希望大家都是鄰居，互相幫忙，大家都是賺辛苦錢。警察來勸導都會配合改善，不會造成警方困擾。自己搬來才幾個月而已，騎樓也沒有占用，偶而店內有大車進出，希望鄰居留個電話，給彼此方便。

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警方今日又接獲民眾檢舉，隨即派員前往現場查看，經認定業者行為已經涉及「路霸」性質，雖未構成重大交通妨礙，但影響市容與用路人權益，依違犯道路交通管理處罰條當場予以勸導並提醒業者騎樓屬公共通行空間，不得擅自堆放物品或作為情緒發洩之用，業者也於現場配合將物品撤除。

交通組長周嘉哲強調，民眾檢舉交通違規是維護公共安全的一環，警方依法處理並無針對，呼籲民眾冷靜理性看待，勿以不當行為報復檢舉人，避免衍生其他法律責任。

警方前往現場要求業者清除站獅，並開單勸導。（記者吳昇儒翻攝）

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