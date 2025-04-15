正妹控物理治療師襲胸 法官認定「摸副乳」屬醫療行為判無罪

小琪（化名）指控物理治療師襲胸，但法官認為屬醫療行為判無罪。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2025/04/15 14:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕正妹小琪（化名）車禍導致手部、脊椎不適，她尋求許姓物理治療師幫忙，但治療過程中，小琪感到不舒服認為被襲胸，許男喊冤稱自己只有摸到「副乳」，且是治療時必須觸碰到的部位，法官認為現場監視器沒有拍到襲胸過程，且許男做法確實符合醫療行為，因此判他無罪。

判決指出，2023年8月，小琪車禍引發手部、脊椎不適，她到診所求診時，被醫生安排由許姓物理治療師幫她，許男在診療室內按摩後，遭小琪指控未經同意將手伸入內衣內，撫摸及觸碰她的乳頭。

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小琪自覺受辱後向閨蜜訴苦，直說「好像被性騷擾」，還向諮商師哭訴：「每天都無數次想死」、「為什麼是我？我好怕會活不到他被判刑的一天」，最後在閨密鼓勵下報案，對許男提告猥褻罪。

高雄地方法院審理時，許男喊冤，辯稱他只有碰觸胸大肌，並無女方指控猥褻意圖。法官傳喚診所醫師作證，醫師指出，小琪除手部受傷外，還有頸椎韌帶扭傷，受治療項目包含頸椎韌帶扭傷，肩頸的治療除了頸椎外，包括胸大肌、胸小肌都是常見的治療部位，加上女方有些駝背，胸部較為豐滿，依據診斷結果，判斷應是罹患上交叉症候群，治療部位包含胸大肌、胸小肌。

法官根據據醫學文件記載，女方當時診斷病症有胸大肌緊繃情形，而治療胸大肌緊繃，需針對副乳、腋下與乳房邊緣的前外側按摩治療，因此許男幫忙放鬆胸大肌、胸小肌而碰觸女方胸部，應屬醫療行為，且現場監視器角度並未拍到小琪指控的行為，加上她在警方、檢方證述不一，欠缺補強證據，認定許男證據不足，判無罪，可上訴。

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