媽媽最後緊抱2女兒！ 大里透天厝火災奪3命 社會局證實有福利身分
大里區一棟透天厝大火造成母女3死，屋內27歲林姓媽媽與7歲、5歲的女兒逃生不及，緊擁兩個女兒葬生火窟.（消防局提供）
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中大里區一棟透天厝今天凌晨發生大火造成母女3死，屋內27歲林姓媽媽與7歲、5歲的女兒逃生不及，緊擁兩個女兒葬生火窟，社會局表示，媽媽和孩子是社會局服務對象，有福利身分，領有相關補助。
林姓媽媽與丈夫離異，帶著個女兒，住到黃姓男友住處，睡在3樓後方的房間沒有逃出來，消防人員入屋搜救，在現場發現林女緊緊抱住2個孩子，已經燒到焦黑、明顯死亡。
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社會局表示，媽媽和孩子是社會局的服務對象，有福利身分，領有相關補助，社工定期追蹤孩子受照顧情形，並召開家屬會議，希望提升家長的親職教養功能。
社會局說，近期一次接獲通報孩子身上有傷，經訪視相關人員及驗傷，確認為玩耍時不慎跌倒造成擦挫傷，非受暴導致；火災發生後，社工已聯繫關懷家屬，若後續有喪葬或經濟需求，將協助連結資源。
據了解，林姓娘家在北屯，2名女童戶籍也在北屯，就讀當地的非營利幼兒園，幼兒園表示，兩個孩子平時上學上課正常，父母幫忙接送，不因父母離異影響就學，昨天週一則有請假。