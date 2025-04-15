家長指控保母兒虐 新北社會局：將公告姓名廢止登記證

愛的小手示意圖（資料照）

2025/04/15 14:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市有家長控訴去年8月起其3歲男童華華（化名）送託給郭姓保母照顧，身上卻接連出現不明傷勢，今年2月時臉上更出現血痕，家長懷疑是因華華有語言遲緩、不好溝通，才會成為保母施虐對象，家長自行調查發現該保母7年就曾涉兒虐案雖未起訴，憤而提告，社會局表示，接獲通報已第一時間就將小孩傷勢資料送交專業兒科醫生鑑定，並召開審議會調查認定保母有對小孩不當對待，社會局將依法公告保母姓名，並廢止保母登記證。

家長指控，父母二人因工作繁忙，在華華離開托嬰中心後需要保母，有朋友的小孩曾給郭女照顧，指郭女有2、30年的資歷，家長口碑不錯，因此自去年8月起以每月1萬4000元費用委託郭姓保母照顧，負責華華自幼兒園下課後，到晚間9點再由父母接回。

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後來父母發現，華華自從交由郭姓保母照料後，身上卻時常出現莫名傷痕，但保母都說傷是孩子自己抓的，或她照顧的其他小孩造成的等各種理由推託搪塞，說是華華情緒不穩，但華華在幼兒園和學校都表現正常，家長因而詢問她情緒不穩的原因，得到的答案卻是一次比一次離譜。

家長表示，今年2月21日，他帶著幼兒園下課的兒子到保母家，而華華過去上早療課或去幼兒園都沒有牴觸，卻對去保母家十分抗拒，往往要父親在門口陪他玩半小時，他才會心不甘情不願的進門，而華華到郭女家不到一小時，華華爸就接到兒子受傷的消息，家長仔細檢查，發現華華頭部有明顯腫塊，甚至有2條線性傷口藏在頭髮中，臉上的血痕更是觸目驚心，僅差分毫就會傷到眼睛，家長觀察後驚覺，孩子臉上的血痕與愛的小手痕跡高度相符。

華華爸還去買來愛的小手比對以證明心中猜想，證實傷口形狀與手印十分相似，華華爸想起兒子去保母家前的哭鬧，懷疑兒子已非首度遭受傷害，更責怪自己錯過兒子一次又一次的求救。

事發後華華父母立刻停止托育，家長則驗傷並依法通報社會局，新北市社會局表示，社會局接獲通報，第一時間就將小孩傷勢資料送往亞東醫院與台大醫院交由專業兒科醫生鑑定，並召開審議會調查此案，經專家學者認定保母有對小孩不當對待，已違反「兒童及少年福利與權益保障法」相關規定，社會局將會公告保母姓名，並廢止保母證明。

另針對加裝監視器部分，因強制加裝監視器仍高度爭議，中央尚未立法強制，新北已先透過最高每保母1萬元補助，鼓勵保母加裝監視器。

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