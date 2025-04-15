宜蘭縣獲贈年度消防器材加總逾7千萬元 史上金額最高

超過1千萬元的歐翼救災器材車，是宜蘭縣消防局成立以來受贈最高單價車輛，也是縣內沒有的最新式器材車，可存放大量救災器材及物資，提供長時間救災使用。 （記者王峻祺攝）

2025/04/15 13:39

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣自去年迄今，總計獲贈消防救災救護器材總額超過7千萬元，成為史上聯合受贈金額最高，消防局今天向18組捐贈者頒發感謝狀致意，其中價值超過1千萬元的歐翼救助器材車，將是救災新利器，成為今年參加特種搜救隊國家認證計畫中，不可或缺的一部分。

宜蘭縣消防局盤點，近1年受贈器材包括消防衣帽鞋組90套、救命器190只、面具含肺力閥85組、背架及氣瓶57套、歐翼救災器材車1輛、特種搜救隊國家認證計畫器材1批、小型水箱車1輛及救護車4輛等多達500多組。

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其中造價昂貴的歐翼救災器材車，是宜蘭縣消防局成立以來受贈最高單價車輛，也是縣內沒有的最新式器材車，可存放大量救災器材及物資，提供長時間救災使用。

宜蘭縣消防局表示，宜蘭歷經多年各式災害洗禮、淬鍊，每場事故搶救皆投注最大救援能量，為持續強化搜救量能，目標今年將參加特搜國家認證計畫，取得中型搜救隊伍認證。

消防局指出，這次受贈的消防警備車高達9輛，主要用於災情勘查、運輸救災物資器材、山域搜救及水域救溺等，適用於各式災害救援，將可大大提升未來的救災機動性能。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，感謝所有捐贈者及企業團體的慷慨解囊，這些車輛及器材，將成為消防人員最堅強的後盾，協助他們救助更多民眾，守護寶貴生命，縣府未來也會持續投入消防資源，確保警義消的安全及戰力。

其中1名捐贈者沈瑞瑾，為紀念家族長輩兄弟情誼及先祖父母的樂善好施，分別以祖父及父叔伯名字，捐贈救護車1輛及消防警備車2輛，並命名為萬里象隨、萬里樹隨、萬里獅隨，期盼延續家族的愛，攜手守護民眾的生命安全。

宜蘭縣自去年迄今，總計獲贈消防救災救護器材總額超過7千萬元，成為史上聯合受贈金額最高，消防局今天向18組捐贈者頒發感謝狀致意。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣政府向18組捐贈救護車等器材的民眾及企業團體表達謝意並合影留念。（記者王峻祺攝）

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