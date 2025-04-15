台中大里火警離婚婦攜兩女兒葬生火場 女童生父見遺體淚崩

台中市2名黃姓女童今天凌晨命喪火場。（記者陳建志攝）

2025/04/15 14:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里中興路1段兩戶民宅頂樓加蓋的部分，今天凌晨0點10分左右起火燃燒，台中市消防局獲報約30分鐘就將火勢撲滅，不過搬來住在黃姓男友家的林姓媽媽（27歲）和7歲、5歲女兒3人，睡在3樓後方房間來不及逃生命喪火場，消防局火調人員今天上午進入火場鑑識後將3人焦黑的遺體運往殯儀館，2名女童的生父和家人淚崩哭癱，讓人鼻酸。

大里區中興路1段216巷21、23號今天凌晨0點10分左右發生火警，消防人員到場時3樓已經陷入火海，立刻佈水線搶救，火勢約在30分鐘就撲滅，當時住在屋內黃男的阿公、叔叔和姑姑都順利逃出，不過住在3樓頂樓加蓋後方房間的林姓女友（27歲）和7歲、5歲女兒3人則逃生不及燒成焦屍，消防人員發現，其中1名女童躺在床上，媽媽則抱著另一名女童躺在床邊地上。

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黃男的阿公驚險逃出火場，今天說昨晚10點左右就睡覺，火警發生時並不知道起火，是家人叫醒他帶著他從1樓逃出，不清楚為何會起火。

據了解，林女和前夫離婚後，約去年帶著2個女兒搬來和黃姓男友同住，林女平時並沒有固定的工作，兩名女童分別就讀北屯區一家幼兒園大班、中班。女童的阿公哽咽流淚表示，今年2、3月孫女阿祖生日時，兩人還有回家吃蛋糕、唱生日快樂歌，當時發現小朋友身上有傷有詢問，但是小朋友沒有說。

台中市消防局火調人員，今天上午進入火場進行鑑識，並帶著黃男進入現場確認屋內相關擺設，詳細起火原因需進一步調查釐清，3人遺體也在接近中午時運出火場，2名女童的生父和家人站在火場外掩面痛哭，場面讓人鼻酸，檢察官稍晚將前往殯儀館進行相驗。

台中市2名黃姓女童今天凌晨命喪火場，遺體運出火場時，女童生父和家人淚崩哭癱。（記者陳建志攝）

林姓女子和2名女兒命喪火場，林女遺體在火調鑑識後運離火場。（記者陳建志攝）

台中市大里區中興路1段兩戶民宅今天凌晨發生火警，造成住在3樓後方房間的林姓女子和2名女兒命喪屋內。（記者陳建志攝）

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