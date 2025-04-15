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    警追15公里霸氣踹破車窗 起出65包毒品咖啡包

    宜蘭警狂追15公里霸氣踹破車窗，起出65包毒品咖啡包。（民眾提供）

    宜蘭警狂追15公里霸氣踹破車窗，起出65包毒品咖啡包。（民眾提供）

    2025/04/15 12:55

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭22歲黃姓男子昨天深夜駕車闖紅燈，見警盤查不僅拒檢還加速逃逸，連開15公里後還是被警方攔下，因拒開車門，員警霸氣踹破車窗，喝令車內2人下車，起出65包待化驗的毒品咖啡包及7公克愷他命等違禁品，全案依違反毒品危害防制條例，移送宜蘭地檢署偵辦。

    礁溪分局三城派出所長陳建宏與四城所警員王銘賢，昨晚執行巡邏勤務，發現一輛自小客車違規闖紅燈，上前示意停車受檢，但駕駛黃男和23歲何姓友人心虛不敢開門，反而加速逃逸，員警隨即開啟警示燈及警報器尾隨，並持續示意停車受檢仍遭拒。

    警方連追15公里後，最後在宜蘭市大坡路一段成功攔停，不過2人依舊拒開車門，員警見狀先以警棍敲裂左前車窗，隨後以右腳踹破左前車窗喝令2人下車，黃男最終被拖出壓制在地，副駕何男也一併被逮捕。

    警方隨後在車內起出65包待化驗的疑似三級毒品的毒品咖啡包，以及7公克愷他命等違禁品，黃男另有相關前科紀錄。訊後，全案依違反毒品危害防制條例送辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    宜蘭22歲黃男依違反毒品危害防制條例移送宜蘭地檢署偵辦。（民眾提供）

    宜蘭22歲黃男依違反毒品危害防制條例移送宜蘭地檢署偵辦。（民眾提供）

    警方在黃男車內起出65包待化驗的毒品咖啡包及7公克愷他命等違禁品。（民眾提供）

    警方在黃男車內起出65包待化驗的毒品咖啡包及7公克愷他命等違禁品。（民眾提供）

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