「鼎泰豐」當販毒群組名！中警破窗逮「小蜜蜂」驚見這毒品竟當春藥賣

警方以偵防車包夾朱男車輛，破窗後逮人。（警方提供）

2025/04/15 13:39

〔記者許國楨／台中報導〕有販毒集團以知名「鼎泰豐」餐廳為名，成立販毒群組在網路上販售毒品，吸引年輕人下單，台中市刑大日前網巡盯上，鎖定負責運送毒品，俗稱「小蜜蜂」朱姓男子跟監，以偵防車前後包夾朱男車輛破窗查獲後，再循線逮捕兩名提供毒品上手，查扣市價約300萬元各式毒品，而全案也在近日偵結起訴。

值得一提的是，警方查扣的毒品中包括「鴛鴦錠」，是由K他命和搖頭丸所製成的新興毒品，加上無色無味吃完會造成短暫失去意識或產生錯亂狀態，雖然沒有含春藥成分卻常被不肖分子當作助興藥物兜售，最危險的是可能引發「惡性高熱症」，導致身體溫度迅速飆升，出現心律不整、肌肉僵硬，甚至因器官衰竭喪命。

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台中市刑大偵一隊長連玉松今天說明案情指出，該隊去年網路巡邏時發現，有毒犯為了吸引年輕買家，提高毒品銷售數量，在微信軟體成立以「鼎泰豐」為名的販毒群組，經深入追查發現，該不法集團由陳姓男子（27歲）擔任「控機」工作，負責在群組內公開推送販賣毒品廣告訊息、與毒品買家商議交易事宜。

而鄭姓男子（23歲）則在西屯區租屋，負責「倉管」藏放毒品，再指示平日打零工為生，為了兼職賺外快的朱姓男子（35歲），擔任所謂的「小蜜蜂」，負責開車運送毒品給藥腳完成交易，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，警方運用自建科技整合情資系統，進行大數據分析，並輔以跟蒐掌握朱男行蹤。

警方當天趁朱男開車外出交易時，在西屯區大墩十八街以偵防車前後包夾方式，阻擋朱車去路，接著破窗當街逮捕朱男，先在其身上、車內查獲部分毒品，接著同步執行搜索，查緝陳、鄭到案。

此案共查扣5袋大麻（重62.97公克）、大麻煙油84瓶（重1335公克）、搖頭丸4包（重57.4公克）、鴛鴦錠10包（重337公克）、2袋彩虹菸（重59.9公克）、729包毒品咖啡包（重3497公克）、99包K他命（重1047.36公克），初估市價約300萬元。

全案警詢後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，但3人對於案情、毒品來源都避重就輕，交代不清，檢方以有共犯在逃，有串滅證之虞，向台中地院聲押獲准並在近日偵結起訴。

市刑大大隊長李明道呼籲，毒品害人不淺，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，另販賣毒品更是罪加一等，警方取締毒品犯罪刨根究底決心絕不鬆懈，民眾發現可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉、報案，共同維護中市治安。

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警方當街制伏朱男。（警方提供）

警方查扣大量各式毒品，初估市價約300萬元。（警方提供）

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