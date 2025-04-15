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    首頁　>　社會

    堆高機開上路還嗆機車騎士「大不了捉去關！」 駕駛下場曝光

    堆高機開上路，駕駛與機車騎士當場爆口角。（取自社會新聞影音）

    堆高機開上路，駕駛與機車騎士當場爆口角。（取自社會新聞影音）

    2025/04/15 12:52

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區昨天發生堆高機直接開上馬路，當代步工具，沿路汽機車紛紛閃躲，一名機車騎士看不過去，直接將堆高機駕駛攔下，雙方當場爆口角，59歲許姓堆高機駕駛嗆「大不了把我捉去關！」警方獲報到場，直接對許開罰3千元。

    楠梓警分局14日9時56分許，獲報楠梓新路85號前發生糾紛，2名女警前往處理。經查，許男駕駛堆高機沿德民路橋下機車專用道行駛至楠梓區朝新路段，與男機車騎士產生爭執。

    堆高機駕駛嗆騎士，年輕人不要沒事找他麻煩，如果出事他會賠，「賠不了就拿命來賠，大不了把我捉去關！」

    員警到場後，許男坦承違規駕駛堆高機行駛道路，現場依道路交通管理處罰條例第32條1項，非屬汽車範圍而行駛於道路上之動力機械，處所有人或駕駛人新台幣3千元以上9千元以下罰鍰。

    楠梓分局呼籲汽機車或動力機械駕駛人，應遵守交通規則，行駛時應依標誌、標線、號誌指示行駛，確保行車安全。

    堆高機直接開上馬路，當代步工具。（記者蔡清華翻攝）

    堆高機直接開上馬路，當代步工具。（記者蔡清華翻攝）

    員警到場對駕駛開單告發。（記者蔡清華翻攝）

    員警到場對駕駛開單告發。（記者蔡清華翻攝）

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