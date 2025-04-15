員林火車站「氣窗」不設防！街友深夜翻窗抱走收銀機

鍾男從火車站外的氣窗，爬進女廁，再進入站內的便利超商搜刮財物。（圖為情境模擬，記者顏宏駿攝）

2025/04/15 12:31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台鐵員林火車站傳出深夜鐵門關上，被街友「闖空門」的案件！現年28歲的街友，由女廁的氣窗爬進站內，進入站內的便利超商，抱走一部收銀機，搜刮現金3000多元，不過，他的作案影像都被監視器拍下，警方迅速鎖定鍾男，在員林一間網咖找到他，全案依竊盜罪移送彰化地檢署偵辦。

員林火車站從深夜1點30分至4點30分，因無列車經過，大門深鎖，站內也無人值班，但4月1日位於站內的便利超商在這段時間發生「闖空門」竊盜案，歹徒抱走1部收銀機，裡面裝有3000多元的零錢。台鐵員林派出所員警調閱監視器，發現歹徒大剌剌地進入站內閒晃，再潛入站內早已打佯的便利超商作案，所幸站內的票房和機房因另設有鐵門均未被闖入。

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便利超商監視器清楚拍到歹徒臉部的影像，警方懷疑是街友所為，果然命中。透過多位街友指認，證實歹徒為前2天「流浪」到員林火車站的鍾男，警方迅速鎖定他的行蹤，在員林一間網咖將他逮捕。

警方表示，歹徒作案金額不大，卻也凸顯「火車站的安全問題」，「氣窗」很容易成為「破口」，而火車站四周經常出現盤纏用盡的街友，鍾男就是因為沒錢，才想辦法進入站內作案。他們認為，歹徒從氣窗爬進女廁，再進入站內作案，類似的情況也可能發生在其他的火車站。

歹徒利用深夜進入員林火車站內作案，抱走一部收銀機。（記者顏宏駿攝）

歹徒利用深夜進入員林火車站內作案，抱走一部收銀機。（記者顏宏駿攝）

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