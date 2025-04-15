建商老董離婚付1.1億元換自由身 「少做一件事」須再賠2990萬給前妻

南部某建商老董付1.1億離婚換自由身，沒想到少做一件事害自己要多賠2990萬元。示意圖。（資料照）

2025/04/15 12:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓建設公司董座與妻子離婚時，拿了5040萬元現金和代付3350萬元的房貸當條件，換取前妻同意與他離婚並同意拋棄夫妻剩餘財產差額分配請求權，沒想到前妻突然拿出林董11年前曾簽下的「夫妻贈與契約書」，要求林董再拿2990萬元現金給她，法官認為贈與契約書當初未列在離婚協議裡面，因此認定前妻請求有理，判林董要多付鉅款。

判決指出，2022年5月，南部某建設公司林姓董座與前妻離婚時，林董拿出5040萬元現金，並承諾幫忙代繳前妻名下2間共3350萬元的房貸，讓前妻同意與他離婚，並簽下拋棄夫妻剩餘財產差額分配請求權，雙方也同意名下財產各歸所有，個人所負債務各自償還。

請繼續往下閱讀...

林董與前妻離婚後，沒想到前妻突然拿出一張「夫妻贈與契約書」，內容記載2012年時，林董曾同意要送2990萬元給前妻，前妻拿著贈與契約書要求林董還錢，但林董不爽，認為自己該付的錢一毛沒少，他不只清償掉3550萬元的房貸，連另一間登記在前妻名下的房子貸款也一併還掉，加上離婚前已滙給前妻2633萬元，總共付出超過1.1億元，不應該再多付這筆鉅款。

雙方鬧上法院後，高雄地方法院審理時，法官認為，林董雖然在婚姻期間曾滙款2633萬元給前妻，但無法證明這筆錢的用途為何，加上兩人離婚時，沒有把當初這張2990萬元的贈與契約書未列在離婚協議裡面，因此認定前妻請求有理，判林董要再多付2990萬元給前妻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法