為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    建商老董離婚付1.1億元換自由身 「少做一件事」須再賠2990萬給前妻

    南部某建商老董付1.1億離婚換自由身，沒想到少做一件事害自己要多賠2990萬元。示意圖。（資料照）

    南部某建商老董付1.1億離婚換自由身，沒想到少做一件事害自己要多賠2990萬元。示意圖。（資料照）

    2025/04/15 12:49

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓建設公司董座與妻子離婚時，拿了5040萬元現金和代付3350萬元的房貸當條件，換取前妻同意與他離婚並同意拋棄夫妻剩餘財產差額分配請求權，沒想到前妻突然拿出林董11年前曾簽下的「夫妻贈與契約書」，要求林董再拿2990萬元現金給她，法官認為贈與契約書當初未列在離婚協議裡面，因此認定前妻請求有理，判林董要多付鉅款。

    判決指出，2022年5月，南部某建設公司林姓董座與前妻離婚時，林董拿出5040萬元現金，並承諾幫忙代繳前妻名下2間共3350萬元的房貸，讓前妻同意與他離婚，並簽下拋棄夫妻剩餘財產差額分配請求權，雙方也同意名下財產各歸所有，個人所負債務各自償還。

    林董與前妻離婚後，沒想到前妻突然拿出一張「夫妻贈與契約書」，內容記載2012年時，林董曾同意要送2990萬元給前妻，前妻拿著贈與契約書要求林董還錢，但林董不爽，認為自己該付的錢一毛沒少，他不只清償掉3550萬元的房貸，連另一間登記在前妻名下的房子貸款也一併還掉，加上離婚前已滙給前妻2633萬元，總共付出超過1.1億元，不應該再多付這筆鉅款。

    雙方鬧上法院後，高雄地方法院審理時，法官認為，林董雖然在婚姻期間曾滙款2633萬元給前妻，但無法證明這筆錢的用途為何，加上兩人離婚時，沒有把當初這張2990萬元的贈與契約書未列在離婚協議裡面，因此認定前妻請求有理，判林董要再多付2990萬元給前妻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播