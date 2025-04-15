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    騎士逆向單行道被貨車撞傷 麟洛公所未設禁止進入標誌判賠16萬

    董姓騎士逆向單行道被貨車撞傷，麟洛鄉公所未設置禁止進入標誌是主肇因，屏東地院判賠16萬多元。（記者李立法攝）

    董姓騎士逆向單行道被貨車撞傷，麟洛鄉公所未設置禁止進入標誌是主肇因，屏東地院判賠16萬多元。（記者李立法攝）

    2025/04/15 12:38

    〔記者李立法／屏東報導〕董姓男子騎機車在麟洛鄉逆向行駛單行道，結果與迎面而來的大貨車發生碰撞，董男車毀人傷，董男認為道路主管機關麟洛鄉公所未在單行道出入口設置「禁止進入」的標誌，須負擔肇責，遂提告訴請國賠，屏東地院審理後，認為鄉公所道路管理有缺失，須負6成過失責任，判賠16萬多元，可上訴。

    董男騎機車從麟洛鄉埔圳路轉下寮巷逆向行駛，與迎面而來的大貨車發生碰撞，導致董男骨折及多處外傷，董男認為道路主管機關麟洛鄉公所未在該單行道路口設置「禁止進入」的標誌，須負管理缺失責任，提告求償醫藥費、車輛損失及精神撫慰金等近83萬元。

    麟洛鄉公所主張，該單行道地面劃設有「指向線」引導往來車輛導行，未於該道路出口處設置「禁止進入」的標誌，與董男車禍所受的損害無相當因果關係，請求國家賠償並無理由。

    屏東地院根據事故鑑定報告，認為該道路主管機關未依規定於單行道出口處設置「禁止進入」標誌，影響行車安全，為肇事主因，董男駛入單行道，未注意車前狀況，為肇事次因，王姓大貨車駕駛，無肇事責任，董男要為這起車禍負起4成過失責任，麟洛鄉公所負6成過失，依董男傷勢及全案情狀，麟洛鄉公所要賠償董男16萬多元。

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