京華城案開庭 李文娟聲請調閱柯文哲硬碟「工作簿」檔案

台北地方法院審理京華城等弊案，15日傳喚木可公關公司負責人李文娟。（記者羅沛德攝）

2025/04/15 12:14

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積、侵占民眾黨政治獻金等案，今傳喚木可公關行銷公司董事長李文娟，續行準備程序，李文娟仍否認犯罪，聲請傳喚民眾黨前副主席黃珊珊、採風公司負責人孫丁君、木可人員吳敏瑄作證，並聲請調閱前台北市長柯文哲隨身硬碟電磁紀錄中的「工作簿」資料夾檔案。

檢方則聲請傳喚木可公司會計人員何璦廷、採風公司負責人孫丁君、柯文哲、李文娟胞兄即眾望基金會董事長李文宗，並聲請調閱監察院去年3月的柯文哲政治獻金報告。

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北檢起訴指控李文娟涉犯公益侵占、違反商業會計法2罪，李文娟採無罪答辯，主張去年1月總統大選結束後，競總雖已結束，但還有許多善後的事要做，木可公司選後也有諸多出貨、結帳、出帳、支付薪水等收尾工作，才會有政治獻金的錢匯入木可，這是結算時的必然，何罪之有。

李文娟今日原本要大量聲請調閱柯文哲的扣案電磁紀錄及設備，包括柯文哲的3支手機、6顆硬碟、2台電腦等電磁紀錄。

不過，受命法官許芳瑜指出，這些資料不見得與待證事實有關，且內容涉及柯自小到大數十年的個人隱私，未必和案情相關，請其律師確認範圍；李文娟的律師因此縮減調閱範圍，只聲請調閱柯硬碟中的「工作簿」。法官表示，將待後天柯出庭時，徵求柯的同意再決定是否准予調閱。

李文娟是眾望基金會董事長、前台北市長辦公室主任李文宗的胞妹，兄妹共同管理柯文哲的政治獻金專戶，北檢指控，柯為使資金任其所用，3人共同成立木可公關公司、眾望基金會、新故鄉協會，實際皆由柯文哲實質掌控，由李文娟兄妹共同管理，3人涉以木可名義向柯競總、民眾黨收取肖像授權金，並以支付木可員工薪水、投資自媒體等名目，共同侵占柯競總與民眾黨的政治獻金共6234萬餘元。

法官今日下午將傳訊台北市前都發局長黃景茂，17日（週四）上午提訊柯文哲，同日下午傳訊台北市議員應曉薇的助理吳順民，22日（下週二）提訊李文宗。

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