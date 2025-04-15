被嫌講電話太大聲 泰籍移工刺同鄉11刀奪命判刑10年半定讞

最高法院。（記者張文川攝）

2025/04/15 11:49

〔記者張文川／台北報導〕苗栗中興工業區前年12月發生泰國籍移工殺人命案，同住工廠宿舍的移工阿比（Aphisit）不滿同鄉同事瓦城糾正他講電話太大聲，竟爆怒持刀砍刺瓦城11刀致死。苗栗地院一審依殺人罪判刑9年10月，二審高等法院台中分院認為他的殺人手段實屬兇殘，一審量刑太輕，改判10年6月刑，刑後驅逐出境；最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，阿比與瓦城都是苗栗縣銅鑼鄉某公司聘僱的員工，居住在苗栗縣銅鑼鄉宿舍，2023年12月8日晚間8時許，阿比在宿舍2樓房間講電話，瓦城則在樓下與同事飲酒，瓦城酒後上樓向阿比抱怨音量太大，阿比不滿，持放置在床鋪上、刀刃長15公分的水果刀，朝瓦城頭、胸、腹及腰部等重要部位猛刺造成11處刀傷，其中3刀刺進肝臟、胃壁、脾臟穿刺傷，急救2天後死亡。

請繼續往下閱讀...

阿比於警察到醫院詢問何人動手打架時，主動向警察自首犯行。苗栗地院依自首予減刑，依殺人罪判刑9年10月。

檢辯都提起上訴，阿比僅認傷害致死罪，高等法院台中分院認為，阿比觸犯殺人罪，案發後自首，適用減刑規定，阿比與瓦城是同事，彼此沒有仇怨糾紛，非預謀，僅因細故衝突而殺人，行凶11刀皆朝重要臟器肝、脾、胃刺穿致破裂，犯罪手段兇殘，有殺人犯意。

合議庭認為一審量刑實屬過輕，撤銷後改判10年6月徒刑，執行後驅逐出境。最高法院維持二審判決確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法