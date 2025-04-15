竹檢追訴10年前「浩瀚一品」工地坍塌案 再起訴豐邑董事長等5人

竹檢追訴10年前竹北發生的「浩瀚一品」工地坍塌案，今天再起訴豐邑董事長劉樹居（中）等5人。（資料照）

2025/04/15 11:23

〔記者黃美珠／新竹報導〕「竹北天坑」案外案，新竹地檢署今天追訴10年前一樣由豐邑機構起造、旗下頌恩營造承造的「浩瀚一品建案」工地因偷工減料所致的崩塌案，再依違背建築術成規，追加起訴豐邑建設董事長劉樹居和總經理邱重喆、頌恩營造副總盧永吉、及該公司陳姓協理和陳姓建案工地主任共5人，並建請院方沒收或是追徵頌恩等相關業者，因為偷工減料而生的不法所得共2113多萬元。

起訴檢察官王遠志指出，劉樹居等5人罔顧結構安全與專業倫理，擅自更改經核准的施工圖說，最終釀成工地連續坍塌，不僅嚴重危及公共安全，更動搖社會對建築制度之信賴基礎。檢方除依法追究相關刑責予以起訴，也呼籲地方政府應強化建築安全管理機制防杜類似案件重演。

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本案「竹北天坑案」案外案，因王遠志起訴竹北天坑後蒞庭論告時，豐邑辯護律師搬出「浩瀚一品」建案也曾坍塌且試圖卸責，所以一怒決定「一併依法處理徹查」，結果還真查出當年確實也有人謀不臧問題。

檢方指出，本案中，大地錨工程技術顧問有限公司陳姓負責人沒有技師資格卻協助豐邑做相關建案擋土設施的設計及施工業務，涉嫌設計規格較低的擋土設施替代原結構技師設計，就連造成竹北天坑的520建案也不例外。已另案偵結起訴，且經新竹地院簡易處刑確定。

檢方說，沒有技師資格的大地錨陳男，是豐邑總經理邱重喆從2001年間起引薦進入豐邑團隊的，針對豐邑的建案設計規格較低的擋土設施替代原結構技師的設計，包含豐采520在內。

「浩瀚一品建案」於2008年開工，2009年間僅完成部分施作後隨即停工。浩瀚公司雖於2011年委請某築師事務所設計「浩瀚一品」建案，由頌恩承造，原設計開挖深度是18.4公尺，夏姓簽證結構技師就基礎開挖計畫以長24公尺、間距80公分的H型鋼擋土樁（H350X350X12X19）與配套地錨系統擋土，並經結構外審通過。

2015年豐邑想變更設計，從蓋30層改為只蓋29層，開挖深度則預定變更為19.4公尺，後又再修正為18.6公尺。

但在結構變更設計程序沒完成前，劉樹居、邱重喆、盧永吉、以及頌恩陳姓協理涉嫌未經夏姓技師同意，就由陳姓協理委託大地錨陳男替「浩瀚一品」的基礎開挖做擋土設計，導致最後所設計施工的長20.7公尺、間距100公分的H型鋼擋土樁（H300X300X10X15），貫入深度僅有2.1公尺，根本沒有達到鑽探報告建議5公尺以上的要求。

總計鋼材用量僅達原結構設計的48%；所設計地錨錨長最多只有5.5公尺，沒有達到前述規範錨長7公尺以上的要求，總共錨長更僅達原結構設計的37%。

檢方表示，頌恩陳姓工地主任從2015年5月1日起就依大地錨陳男的設計施作「浩瀚一品」擋土措施。此事在同年10月初為夏姓技師勘查工地時發現，夏姓技師提醒陳姓工地主任這樣做會有危險，但陳姓工地主任不為所動，還回說「已經做過很多都沒有問題」等。

夏姓技師一週後又到工地要求應按圖施工，並再加做一層地錨以避免坍塌，然而都被拒絕，導致浩瀚一品工地果然在同年10月24日下午快5點到10月26日晚間9點多期間，連續因地錨鬆脫、H型鋼擋土支撐倒塌致擋土措施失效而崩塌。分別在工地東向空地、北向臨勝利11路側、以及東側臨莊敬北路處，出現長20到50公尺不等，各自寬度約10公尺的3個天坑，致生公眾危險。

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