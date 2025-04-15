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    從警才1年半！ 台中菜鳥學霸警温冠焜考上警大 第四分局貼紅榜

    分局今天在門口張貼紅榜。（警方提供）

    分局今天在門口張貼紅榜。（警方提供）

    2025/04/15 10:55

    〔記者許國楨／台中報導〕中央警察大學114年二技保送甄試近日放榜，從警才1年半的台中市第四分局南屯派出所警員温冠焜，在勤、業務繁重之餘，仍努力不懈把握時間讀書，在競爭激烈的考試中脫穎而出，並以優異成績金榜題名，分局今天也在大門口張貼紅榜，祝賀他邁向警察職涯新的里程碑。

    第四分局指出，23歲溫員為警專40期交通警察科第1名畢業，前年分發後即在該所服務，學有專精具有交通專才，展現交通專才與專業態度，不僅在日常勤務上表現優異，更在反詐騙宣導與實務工作上深獲同仁與長官肯定。

    為了追求更高專業與學術進修機會，温員積極備考中央警察大學，常於下班後仍燈火通明苦讀至深夜，也會到派出所轄內香火鼎盛的文昌公廟祈求心願，這次參與甄試前也特別向文昌公發願：「只要考上警大，就一定回來還願。」如今如願以償，他興奮表示：「真的有拜有保佑！」

    分局長陳祥麟近日也利用分局聯合勤教頒贈獎勵金祝賀表示，温員不僅在職場上表現優異，更難能可貴的是勤餘仍不忘奮發進修，主動爭取機會提升專業，期勉其在警大期間繼續精進，未來能學以致用，將所學專業投入實務工作，進一步提升警察整體素質與社會治安效能。

    南屯派出所警員温冠焜（右）考上警大，分局長陳祥麟頒贈獎勵金祝賀。（警方提供）

    南屯派出所警員温冠焜（右）考上警大，分局長陳祥麟頒贈獎勵金祝賀。（警方提供）

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