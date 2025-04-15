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    首頁　>　社會

    愛心便當送醫護享用？ 背後竟是前員工惡搞老闆

    曾姓女子疑與前東家有糾紛，訂購大量便當再惡意棄單造成店家損失。示意圖非當事便當。（資料照）

    曾姓女子疑與前東家有糾紛，訂購大量便當再惡意棄單造成店家損失。示意圖非當事便當。（資料照）

    2025/04/15 10:47

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄長庚兒童醫院去年突然接到21個豪華便當，醫護原以為是善心人士捐贈，用來慰勞醫護人員的辛勞，沒想到便當店外送人員撥訂購者電話，發現竟是遭人惡搞棄單，店家報警後，警方循線查出是前曾姓女員工所為，她雖否認犯行，仍被檢方依詐欺罪起訴。

    檢方指出，去年8月21日，在鳳山經營便當店的潘姓女子，接到有人訂購21個綜合便當（總價2520元）要送到高雄長庚兒童醫院，潘女接單後，將便當準備好，請店裡外送人員將便當送抵醫院，結果醫護人員都不清楚是何人所訂購。

    外送人員回報老闆，潘女回撥電話後，發現訂購者已關機，潘女此時驚覺遭人惡搞，直接報警處理；警方根據店家提供的訂購者電話，循線找到門號申請者曾姓女子（48歲），曾女雖然坦承她是門號持有者，但門號早已不見，辯稱便當不是她訂購。

    檢方偵查時，曾女仍否認犯行，但被查出她曾在潘女的便當店工作過，研判曾女應該是與老闆有過糾紛，才會亂訂便當惡搞老闆；由於訂購便電發話者基地台位置鄰近曾女住處，檢方不採信曾女說詞，偵結後詐欺罪將她起訴。

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