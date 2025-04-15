消防夫妻勒索麥當勞7600萬重判定讞 聲請釋憲結果出爐

新北市前消防隊員的蔡一郎。（資料照）

2025/04/15 10:46

〔記者楊國文／台北報導〕新北市前消防隊員的蔡一郎、黃櫻惠夫妻檔，8年前任內時，因當時5歲的兒子在麥當勞遊戲區摔斷手臂，醫藥費僅6700元，夫妻卻向麥當勞索討7060萬元天價賠償金，麥當勞不堪勒索而報案，最高法院依貪污治罪條例之「藉勢藉端勒索財物未遂罪」重判蔡男6年6月、黃女5年2月定讞，應入獄；蔡、黃夫婦主張高院、最高院判決適用貪污治罪條例等規定違憲，聲請裁定及法規範憲法審查，憲法法庭認定聲請不符要件，一致決裁定不受理。

憲法法庭第二審查庭審判長呂太郎、大法官蔡宗珍、朱富美認為，蔡一郎、黃櫻惠以一己主觀之見，主張實務上就貪污治罪條例的「藉勢或藉端勒索、強占、勒徵或強募」等規定適用所闡釋的見解，定義不明確，罪刑亦有不明確之虞，並認為須公務員執行職務時才能以貪污治罪條例予以處罰等，並未具體敘明相關規定及全案判決有何牴觸憲法之處。

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第二審查庭認定，蔡一郎夫婦聲請案，與憲法訴訟法規定的要件不合，因此，以一致決裁定不受理。

判決指出，2017年3月，蔡、黃2人當時任職於消防局火災預防科，5歲兒子在麥當勞受傷，遂向麥當勞索討7060萬元賠償金，麥當勞拒絕付款，2人竟藉職權調閱、蒐集麥當勞各地分店的安檢資料，並利用其消防安檢專業，判斷其違失，再向消防局、市長信箱匿名檢舉。

部分分店受檢後並未發現違規，蔡男還要求隊員重新稽查，並開立限期改善單，再由黃女以承辦人職章送陳。

夫妻經與麥當勞談判溝通、討價還價11次，夫妻自行降價為3780萬元，還要求其中880萬元以餐券折抵，麥當勞最終不堪其擾而報警。檢方依貪污罪之藉勢藉端勒索財物未遂等罪起訴2人。

2人喊冤，辯稱是一般消費受傷糾紛的求償談判，沒有利用孩子傷勢勒索、恐嚇業者之意。一審桃園地院認為安檢並非蔡姓夫妻的業務，2人僅是蒐集安檢資料、利用其專業檢舉違失，也非實際前往安檢之人，犯行與消防職務行為無關，但確實有不法意圖，依恐嚇取財未遂論罪，夫妻各判處1年2月徒刑。

高等法院審理時，夫婦仍否認恐嚇，蔡男還說一直在等對方連繫討論，麥當勞代表律師指稱，這對夫妻扮黑臉白臉，利用職務之便謀取私利，夫妻對話紀錄中有「我扮黑臉，幫妳規劃退休金」、「如果翻臉，讓他們（麥當勞）受重傷」，可見相當惡劣，請求重判。

高院2023年7月二審宣判，認定夫妻利用以職務之便取得的安檢資料勒索店家，並向承辦人施壓，符合貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物的要件，重判蔡男6年6月、黃女5年2月。

最高法院認為高院判決無誤，今年1月駁回夫婦上訴，全案定讞，2人近期須入獄。

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