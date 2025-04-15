桃園警環深夜攔查噪音車 3重機車主各罰3000元

桃園警分局與桃市府環保局14日執行「靜桃專案」聯合稽查非法改管噪音車勤務。（警方提供）

2025/04/15 10:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局與桃市府環保局昨（14）天晚間8點至11點，在桃園區南平路同德國中前執行「靜桃專案」聯合稽查非法改管噪音車勤務，總計攔查13輛汽機車，有7輛噪音超標，後續還要通知複檢，其中3輛為大型重機，分別被依噪音管制法裁處3000元罰鍰。

3輛大型重機車的品牌，分別為杜卡迪、本田、山葉等，駕駛人都是大型重機車迷，員警當場勸說車主，機動車輛排氣管噪音最令民眾反感及詬病，希望他們進行改善，避免破財傷荷包。

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此外，在攔查過程有3輛機車檢測噪音雖然合格，但因變更排氣管未依規定向監理機關辦理變更登記，員警以M-Police查詢確認後，依照道路交通管理處罰條例第16條進行告發，可處900元至1800元罰鍰。

桃園警分局交通組組長林健祥表示，噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅，高分貝的引擎和過大的排氣管聲音不僅會導致噪音污染，也會分散駕駛人的注意力，提高交通事故的風險，此外，違規的車輛改裝也可能影響車輛的操控及安全性能，進一步危及駕駛者和其他道路使用者的安全。

警方表示，將持續利用巡邏、路檢、取締酒駕、防制危駕等勤務，加強稽查取締通報噪音車，尤其是在晚上10點至翌日上午6點等時段列為重點，也鼓勵民眾勇於檢舉，若發現有非法改裝及噪音車擾寧情事，可檢附相關事證影像，上傳至交通部公路局反映非法改裝車輛檢舉信箱，及行政院環境部噪音車檢舉網站。

桃園警分局與桃市府環保局14日執行「靜桃專案」聯合稽查非法改管噪音車勤務。（警方提供）

桃園警分局與桃市府環保局14日執行「靜桃專案」聯合稽查非法改管噪音車勤務。（警方提供）

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