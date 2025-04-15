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    通緝犯涉侵占汽車趴趴走 警以車追人破案外案查扣喪屍煙彈

    通緝犯郭男（左一）涉侵占汽車趴趴走，警以車追人破案外案查扣喪屍煙彈。（民眾提供）

    通緝犯郭男（左一）涉侵占汽車趴趴走，警以車追人破案外案查扣喪屍煙彈。（民眾提供）

    2025/04/15 10:24

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄郭姓男子（33歲）被控侵占他人汽車，新興分局獲報尋車，發現郭男還因案被通緝，埋伏等郭出現，警方除尋獲該車，意外在郭的身上查獲安非他命1包，毛重1公克，以及依托咪酯煙彈4顆、重20.87公克，並查扣K盤一個、K菸6支，訊後依侵占、毒品通緝、毒品危害防制條例偵辦移送。

    新興分局今指出，前日19時40分獲通報稱有違停轎車疑似贓車無法拖吊，五福二所立即派遣便衣警力前往埋伏，查獲郭姓毒品通緝犯，並從身上起獲喪屍煙彈與K菸、安毒等二、三級毒品。

    經瞭解，該違停車輛疑是郭嫌所侵占車輛，車主已於4月10日報案，便衣警力到場埋伏約半小時後，發現駕駛人郭姓男子（33歲）準備駕車駛離，查緝人員遂上前攔停並盤查身分。

    經查郭嫌為屏東地檢於114年1月21日所發布的毒品通緝犯，應服刑3年7個月未到案服刑，警方當場將郭嫌逮捕並從其身上起獲安非他命1包（含袋毛重1公克）、依托咪酯煙彈4顆（共計重20.87公克）、依托咪酯菸油一罐（含罐重14.43公克）、K盤一個、K菸6支，立即依法逮捕移送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    新興警方再查獲多類毒品。（民眾提供）

    新興警方再查獲多類毒品。（民眾提供）

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