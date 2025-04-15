「黑幫學霸」再遭警清剿 竹聯明仁前會長「京葵」林立騰落網

警方扣押410萬8000 元、毒品依托咪酯4939克、丙二醇、哈密瓜錠44克、刀具8把、手機5支及從事高利貸之還款紀錄、借據、商業本票等證物一批。（記者劉慶侯翻攝）

2025/04/15 09:57

〔記者劉慶侯／台北報導〕有「黑幫學霸」謔稱的竹聯仁堂明仁會前會長林立騰，因涉嫌藉協助處理車禍賠償為藉口，從事暴力恐嚇及滋擾等情事，案經警方專案組蒐證，將林嫌等7人一併逮獲，並起出毒品等贓證物，依法移送究辦。

警方表示，淪為黑道份子的40歲林立騰，曾因跆拳道優異表現，獲得保送國立台灣師範大學，還進入研究所就讀。但他因個性問題等因素，結果從金牌選手變身成黑道打手，還利用體育界人脈，大量吸收體育生，才有了「黑道學霸」的諢號。

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绰號「京葵」的林嫌，也相當具商業頭腦。曾自行開設開發公司，從事暴力討債、運動簽賭、酒店圍事等。旗下幫眾曾因賭債糾紛，當街將對方刺死，警方因此將他列為掃黑治平對象，並多次將他及旗下幹部拘提到案。

北市警中山分局接獲情資，指稱竹聯幫林嫌等人，再次涉嫌從事暴力討債並經營毒品分裝場販售毒品，旋即與北市刑大偵二隊成立專案小組進行蒐證。

警方查出林嫌人等涉嫌於今年間以協助處理車禍賠償等事由，指揮旗下成員脅迫被害人簽下鉅額本票，再教唆幫眾至對方住所滋擾、張貼恐嚇傳單，威逼支付財物。

此外，林嫌等人一旦發現其他曾有借貸關係的被害人，無力償還高額利息時，囚禁被害人逼迫還款。

專案小組蒐證完備，13日拂曉同步執行逮捕行動，查緝林嫌等7人到案，扣押410萬餘元、毒品依托咪酯4939克、刀具8把、手機及高利貸還款紀錄、借據、商業本票等證物一批。

全案詢後依違反組織犯罪條例、毒品恐嚇取財等罪，移送台北地檢署偵辦，並對林姓主嫌等人聲請羈押。

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有「黑幫學霸」謔稱的竹聯仁堂明仁會前會長林立騰（中）。（記者劉慶侯翻攝）

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