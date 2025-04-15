台中市公告第134波酒駕累犯名單高達34人 累計2205人

為減少民眾酒駕，中央與地方合作安排酒駕累犯至殯儀館上課。（市府提供）

2025/04/15 09:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中央規定要公布酒（毒）駕及拒測累犯公布照片，台中市已於2022年3月31日起施行，台中市交通事件裁決處自同年5月12日起公告第一波酒駕累犯者姓名、照片。裁決處昨天再公告第134波名單，此次公布的酒駕累犯高達34人，累計共公布2205人，顯示還是有很多人不顧己身及他人安全硬要酒駕；很多民眾建議應該安排酒駕者去殯儀館服勞役。

事實上，政府為了減少酒駕，交通部公路總局台中區監理所與台中市政府交通局曾多次台中市生命禮儀管理處合作，將「酒駕累犯道安講習」移師到崇德殯儀館，但還是很多民眾會酒駕。

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裁決處指出，依據道路交通管理處罰條例規定，10年內如有酒駕再犯或拒測者，得公告違規人姓名、照片及違規事實，資料公布於裁決處官網「酒駕及拒測累犯者公布專區」，定期上傳名單。

裁決處提醒民眾，現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣駕照（機車1年，汽車2年）、吊扣牌照2年，警方當場拔牌並將車輛移置保管，勿心存僥倖；另因而肇事致人重傷或死亡者，得依規定没入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法移送辦理強制執行；酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。

裁決處呼籲，飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。酒（毒）駕及拒測累犯資料公告於裁決處官網酒駕及拒測累犯公布專區，民眾可上網查看。

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