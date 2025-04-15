刑警不再吃香！高市刑警荒加大缺68偵查佐46警報考

高市警局今年4月刑事偵查佐缺額多達68人，僅46人報名，刑大抱持寧缺勿濫原則，並未採用全額錄取。（資料照）

2025/04/15 09:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局今年4月刑警（偵查佐）缺額多達68人，報名人數僅46人，即使出現乏人問津窘境，市警局刑警大隊仍抱持寧缺勿濫原則，並未全額錄取，仍刷下7人，39人今（15）日進入二階複試，因上一波儲備偵查隊長名單未見有副隊長調升，令基層員警憂刑事未來升遷發展，刑事工作不再吃香，刑警士氣與誘因有待提升。

基層刑事人士透露，員警選擇改穿便服、拚幹刑事，原誘因是增加刑事加給5000元，但一般行政警察（制服）也增加深夜危勞津貼，每月約2000元，拉近制服警察與便服偵查佐的薪資差距，但刑事工作卻有增無減，影響員警報考偵查佐的意願。

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高市刑大今天將對39名通過一階的員警進行面試，據了解月，各分局偵查隊紛紛喊缺人，卻顯少員警願報考，引起高層關心，祭出「原地派補」誘因，只要經該分局長保薦投考偵查佐錄取者，可優先派補該分局偵查隊，相對的，若分局無人報考偵查佐，就不一定會先派補此一分局的偵查隊。

基層員警透露為何望而卻步，主因刑警壓力大又為責任制，刑事加給已較制服員警多不了多少，就算考上偵查佐，分發時若無法挑選單位，大都會先被派補缺最累或最多缺的分局偵查隊。

此外，洗錢防治條例修正後，專責警告、追蹤人頭帳戶，避免再犯的工作，又落在偵查隊肩上，令不少偵查佐紛紛求去。同時也大幅降低報考偵查佐意願，如何提高誘因與士氣，吸引年輕員警報考，投入刑事偵查工作，避免刑事人員斷層，已成各縣市警局重要課題與挑戰。

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