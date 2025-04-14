賺加菜金？風雨無阻聚賭「九仔生」 銀髮族腳麻跑不了束手就擒

警方在廢棄豬舍逮獲多達15名賭博嫌犯。（警方提供）

2025/04/14 21:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港警方獲報，指在崁頂鄉一處廢棄豬舍，近期不知為何突有大量人潮出沒，懷疑從事不法，警方深入調查蒐證，發現竟是有人聚賭，經多日蒐證調查後許持屏東地方法院搜索票前往查緝，並逮獲冒著風雨也要賭博的賭客多達15人，其中不乏銀髮族，眼見警方上門起身卻「腳麻」走不了，乖乖束手就擒。

東港警分局近日接獲情報，在崁頂鄉廢棄豬舍旁有人聚集從事賭博情形，東港警分局接獲報案後立即深入調查蒐證，當場查獲賭客在陰雨綿綿天氣中依然「賭性堅強」聚集從事賭博行為。

請繼續往下閱讀...

經警方多日蒐證調查後，昨天下午前往查緝，當場逮獲屋主、莊家及賭客共計15人，發現眾人以撲克牌（九仔生）為賭具從事賭博行為，現場查扣賭資新台幣9萬5300元、撲克牌、骰子等不法證物，全案依刑法賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

據悉，莊家以坊間易集散賭博可賺加菜金的方式誘街坊鄰居上門，因此其中不乏許多已退休的銀髮族，眼見警方包圍，雖嚇得起身卻也得知不可能逃得過警方的追捕，只好乖乖束手就擒。

警方在廢棄豬舍逮獲多達15名賭博嫌犯。（警方提供）

警方在廢棄豬舍逮獲多達15名賭博嫌犯。（警方提供）

警方在廢棄豬舍逮獲多達15名賭博嫌犯。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法