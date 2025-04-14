為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    賺加菜金？風雨無阻聚賭「九仔生」 銀髮族腳麻跑不了束手就擒

    警方在廢棄豬舍逮獲多達15名賭博嫌犯。（警方提供）

    警方在廢棄豬舍逮獲多達15名賭博嫌犯。（警方提供）

    2025/04/14 21:31

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港警方獲報，指在崁頂鄉一處廢棄豬舍，近期不知為何突有大量人潮出沒，懷疑從事不法，警方深入調查蒐證，發現竟是有人聚賭，經多日蒐證調查後許持屏東地方法院搜索票前往查緝，並逮獲冒著風雨也要賭博的賭客多達15人，其中不乏銀髮族，眼見警方上門起身卻「腳麻」走不了，乖乖束手就擒。

    東港警分局近日接獲情報，在崁頂鄉廢棄豬舍旁有人聚集從事賭博情形，東港警分局接獲報案後立即深入調查蒐證，當場查獲賭客在陰雨綿綿天氣中依然「賭性堅強」聚集從事賭博行為。

    經警方多日蒐證調查後，昨天下午前往查緝，當場逮獲屋主、莊家及賭客共計15人，發現眾人以撲克牌（九仔生）為賭具從事賭博行為，現場查扣賭資新台幣9萬5300元、撲克牌、骰子等不法證物，全案依刑法賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

    據悉，莊家以坊間易集散賭博可賺加菜金的方式誘街坊鄰居上門，因此其中不乏許多已退休的銀髮族，眼見警方包圍，雖嚇得起身卻也得知不可能逃得過警方的追捕，只好乖乖束手就擒。

    警方在廢棄豬舍逮獲多達15名賭博嫌犯。（警方提供）

    警方在廢棄豬舍逮獲多達15名賭博嫌犯。（警方提供）

    警方在廢棄豬舍逮獲多達15名賭博嫌犯。（警方提供）

    警方在廢棄豬舍逮獲多達15名賭博嫌犯。（警方提供）

    警方在廢棄豬舍逮獲多達15名賭博嫌犯。（警方提供）

    警方在廢棄豬舍逮獲多達15名賭博嫌犯。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播