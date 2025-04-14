空品感測器疑釀陽明山大火 國研院再發聲：慎重面對、絕不卸責

台北市陽明山小油坑旁的山林火警，由於射水困難，空勤黑鷹直升機吊掛水袋滅火。（記者鹿俊為攝）

2025/04/14 21:03

〔記者楊媛婷／台北報導〕陽明山今（14日）發生火燒山，火勢已在下午4時32分撲滅，起火原因初判和國研院國網中心科研計畫所架設的空氣品質感測器有關，國研院再度發表聲明表示，對這場火災將慎重面對，若確實是國網中心的設備造成，將承擔相關責任，絕不卸責。

陽明山國家公園管理處內的七星山步道區域今天上午發生火災，共延燒50公頃，初判和國研院國網中心在該區架設的空氣品質感測器起火有關，國研院下午發聲明指出，該空氣品質感測器是為執行偵測大屯火山活動噴發氣體與空氣品質的科研計畫，設備由委託廠商架設，經測試驗證才部署，設備雖在現場，真正起火原因還待消防單位認定，該計畫是從2022年開始執行，到2024年底結束，至於為何感測器沒有隨著計畫結束拆除的原因還待釐清。

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國研院晚間又再度發表聲明，國研院院長蔡宏營透過聲明稿表示，該院將慎重面對，如果最後調查結果確實是國研院國網中心設備造成大火，國研院將承擔相關責任，絕不卸責，另也已同步啟動內部調查，並將全力配合消防單位外部調查，釐清起火原因；同時亦將仔細盤點現有設備，預防類似事件再度發生。

國研院表示，國研院國網中心在小油坑地區安裝空氣品質感測器，並透過用於防災的無線電波段Band 20，將感測資料傳輸回國網中心主機，驗證Band 20在沒有商用無線網路5G、6G及惡劣環境中，亦可傳輸資料，協助提升防救災工作的通訊傳輸能力。

國研院指出，該空氣品質感測器主要是收集陽明山區域過去1年8個月的PM 2.5資料，在民生公共物聯網上對外公開，提供各界使用，幫助學研界增加對陽明山地區空氣污染情形的了解。

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