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    九州案重開羈押庭！昔刑事戰將林明佐坐輪椅癌細胞擴散 盼交保未如願

    林明佐坐輪椅到庭，台中地院裁定收押。（記者許國楨攝）

    林明佐坐輪椅到庭，台中地院裁定收押。（記者許國楨攝）

    2025/04/14 21:02

    〔記者許國楨／台中報導〕九州博弈案被指控涉嫌貪汙的前刑事局三線二星警政監林明佐，檢方起訴後羈押，其中台中地院原裁定以1200萬元交保並加設電子監控，但檢方不服提起抗告，台中高分院11日二度裁定撤銷交保，發回地院後重開羈押庭，林今天坐輪椅出庭，提到「癌細胞已擴散」盼交保就醫，但最後仍未能如願。

    林明佐涉入九州博弈集團洗錢、賭博案，遭控洩漏偵查機密、收賄4451萬元並有高達6616萬餘元財產來源不明，今天下午在律師陪同坐輪椅出庭，林明佐說，交保後已到3個醫療中心就診，醫師提到「癌細胞已擴散」，無法以手術治療，需進行重粒子等放射線治療，希望法院裁定交保。

    其律師說，檢方對於財產來源不明的指控是4499萬元，抑或是二審提到的6616萬元，沒有敘明，而且林已在偵查期間針對2217萬元財產來源不明部分，坦認犯罪，另外扣除向徐培菁的借款2000萬元，以及給前妻每月10萬元的生活費共290萬元後，並非有資力逃亡海外就醫能力。

    至於林的病症屬於罕見，癌細胞已經擴散，未來若進行放射線治療，需要30次療程6周的時間，無法中斷，若無法交保在外，未來恐下半身癱瘓，林目前是需要坐輪椅，需人攙扶才能站立之人，顯然無法逃亡海外，而且1200萬元保金是親友籌措，更無逃亡可能，質疑檢方以「有能力逃亡」為由反對交保，忽略林目前的病況與實際經濟狀況。

    但檢方強調，林明佐涉貪金額重大，所犯為最重可判十年以上的重罪，具高度逃亡風險，此外，林方面未提出詳細的治療計畫，也無證明該醫療無法在看守所內進行，一旦准許交保，將無法確保後續司法審判順利進行，而經開庭審理後，地院晚間裁定林明佐收押2個月。

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