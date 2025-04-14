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    首頁　>　社會

    耍「牛」脾氣亂入車道釀2傷 金門警追查肇逃牛

    一隻身型壯碩的牛忽然竄入車道逛大街，結果與一輛車子發生碰撞。（讀者提供）

    一隻身型壯碩的牛忽然竄入車道逛大街，結果與一輛車子發生碰撞。（讀者提供）

    2025/04/14 20:52

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門一名許姓女子昨日深夜駕駛轎車於環島東路時，與一隻竄出的牛隻碰撞，造成駕駛人和乘客輕微挫傷，亂入的牛隻肇事後驚嚇逃逸；警方正積極打聽肇事牛下落，盼進一步找到飼主，依法飼主必須負擔相關交通事故的刑事及民事損害賠償責任。

    縣警察局金湖分局指出，13日晚9點多據報，許姓駕駛於返家途中，行經金沙鎮環島東路2段，突然被1隻從路旁竄出的牛嚇了一大跳，一時閃避不及，迎面撞上這隻體型壯碩的牛，造成車頭鈑金凹陷，擋風玻璃破損，女駕駛及車上一名孩童輕微擦挫傷，肇事的牛隻因驚嚇過度逃逸，立刻遁入夜色中。

    警方從現場疑似血跡，研判可能是牛隻肇事後留下，正透過附近養殖場，尋找這隻「肇逃牛」。金湖分局表示，依道路交通管理處罰條例，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上600元以下罰款。社會秩序維護法規定，畜養的危險動物，出入有人所在道路、建築物或其他場所，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰款。動物的所有人必須負擔相關交通事故的刑事及民事損害賠償責任。

    金湖分局提醒飼主，對於所飼養的牛、馬應善盡看管責任，以避免因牛、馬亂竄到道路衍生交通事故。

    一輛行經金沙鎮環島東路二段的轎車，與一隻從路旁竄出的牛發生碰撞，導致車頭鈑金凹陷，擋風玻璃破損。（金湖分局提供）

    一輛行經金沙鎮環島東路二段的轎車，與一隻從路旁竄出的牛發生碰撞，導致車頭鈑金凹陷，擋風玻璃破損。（金湖分局提供）

    一輛行經金沙鎮環島東路二段的轎車，與一隻從路旁竄出的牛發生碰撞，導致車頭鈑金凹陷，擋風玻璃破損。（金湖分局提供）

    一輛行經金沙鎮環島東路二段的轎車，與一隻從路旁竄出的牛發生碰撞，導致車頭鈑金凹陷，擋風玻璃破損。（金湖分局提供）

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