國研院空品感測器疑釀陽明山大火 國科會：已啟動內部調查

陽明山今天上午發生火災，下午4時32分撲滅。（記者鹿俊為攝）

2025/04/14 20:32

〔記者楊媛婷／台北報導〕陽明山今（14日）發生火燒山，火勢已在下午4時32分撲滅，起火原因初判和國研院國網中心科研計畫所架設的空氣品質感測器有關，國科會主委吳誠文感謝第一時間通報的民眾與救災單位及人員，也表示將積極配合火災鑑定，也將啟動內部調查，並要求國科會轄下各機關檢視所有器材維護。

國研院：計畫2024結束 感測器沒拆除

陽明山國家公園管理處內的七星山步道區域上午發生火災，初判和國研院國網中心在該區架設的空氣品質感測器起火有關，國研院指出，是為偵測大屯火山活動噴發氣體與空氣品質的科研計畫所架設的空氣品質感測器，設備由委託廠商架設，經測試驗證才部署，設備雖在現場，真正起火原因還待消防單位認定，該計畫是從2022年開始執行，到2024年底結束，至於為何感測器沒有隨著計畫結束拆除的原因還待釐清。

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吳誠文則表示，對於本次事件造成珍貴山林的損害深表遺憾，因火災鑑定結果尚需數日，國科會將積極配合並靜待調查結果，同時已責請國研院第一時間前往了解，啟動內部調查，並將要求國科會轄下各機關檢視所有科研器材的維護，避免發生類似憾事。

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