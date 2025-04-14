非法堆置、出口逾萬噸廢塑膠海撈4億 廠房慘變垃圾山畫面曝

環境部、法務部等組成專案小組，查獲不法業者承租桃園市3處廠房，貯存棄置廢塑膠混合物約5549公噸，並已違法出口約5832公噸，數量驚人。（記者李容萍攝）

2025/04/14 20:00

〔記者李容萍／桃園報導〕環境部環境管理署會同桃園地檢署、內政部警政署保七總隊及桃園市環保局成立專案小組，歷經長時間縝密蒐證調查，聯手破獲一樁長期以「合法報關、非法夾帶」模式將廢棄物輸出境外的環保犯罪案，查獲「馬可斯有限公司」等共7家不法業者，在桃園市新屋及中壢承租3處廠房，長時間大量貯存及棄置廢塑膠混合物約5549公噸，並已違法出口約5832公噸，全案由桃園地檢署於本月初依涉犯廢棄物清理法偵結起訴，共起訴11人及查扣犯罪所得3億9479萬元。

包括法務部次長徐錫祥、環境部次長沈志修、環境管理署署長顏旭明、桃園地檢署檢察長戴文亮、承辦檢察官王念珩、保七總隊總隊長李安淳及桃園市環保局副局長葉孟芬等人，今日前往桃園新屋文化路二段的堆置現廠房召開「跨部會聯手出擊！查緝非法棄置、攔阻非法輸出」記者會。

請繼續往下閱讀...

此案追溯去年4月間馬可斯有限公司於基隆港、台中港進行2批貨物報關出口，經財政部關務署通報環境管理署會同開櫃查驗，發現不法業者自2023年3月間起，以每公噸3000至5000元的價格，對外收取廢塑膠磚（由餐盒、便當盒塑膠薄片壓合製成）、廢電纜線片壓合製成、廢電纜線等等廢塑膠混合物並堆置在馬可斯公司新屋廠、中壢廠，再用塑膠抽粒機（熱融壓出機）將這些廢棄物製成塑膠粒子，加工打包或以太空包裝袋的廢塑膠混合物裝放貨櫃，表層再以電線皮細屑或塑膠再生粒子等符合出口報單項目的產品掩飾，以規避遭海關檢查的風險，出口至中國、東南亞等地區後隨地掩埋，扣除運費，等於無本生意。

專案小組溯源清查廢棄物產源，發現多家清除機構未依規定將受委託清除廢棄物送往合法處理廠，反而轉交馬可斯公司非法輸出境外，已涉犯廢棄物清理法行政刑罰；檢警今年2月7日至馬可斯公司搜索，拘提前後任吳姓負責人並裁定羈押獲准，其餘同案被告分別以5萬至30萬元具保。

沈志修強調，「專案小組已扣押相關證物，並凍結犯罪所得近4億元，後續桃市府環保局將依法責令涉案業者提出清除棄置物計畫書，負起廢棄物清理責任，絕不容許業者將污染成本轉嫁全民。」全案非法輸出廢棄物部分，由環保局依違反廢棄物清理法告發處分，最高將裁罰1000萬元以下罰鍰；另非法清除及處理廢棄物部分，桃園地檢署已依涉犯廢棄物清理法行政刑罰規定偵結起訴，最高可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元罰金，呼籲業者勿心存僥倖。

徐錫祥也說，環檢警自2011年起成立合作平台，已歷經14年，透過通力合作分工、科技設備的加入，對於環保犯罪偵查，已建立完善全國環檢警結盟機制，共同合作打擊環保犯罪，地檢署除了查扣所得，並會視是否落實及恢復原狀，作為緩刑、假釋的參考。

環境部、法務部等組成專案小組，查獲不法業者承租桃園市3處廠房，貯存棄置廢塑膠混合物約5549公噸，並已違法出口約5832公噸，數量驚人。（記者李容萍攝）

環境部、法務部等組成專案小組，查獲不法業者承租桃園市3處廠房，貯存棄置廢塑膠混合物約5549公噸，並已違法出口約5832公噸，數量驚人。（記者李容萍攝）

環境部、法務部等組成專案小組，查獲不法業者承租桃園市3處廠房，貯存棄置廢塑膠混合物約5549公噸，並已違法出口約5832公噸，數量驚人。（記者李容萍攝）

環境部、法務部等組成專案小組，查獲不法業者承租桃園市3處廠房，貯存棄置廢塑膠混合物約5549公噸，並已違法出口約5832公噸，數量驚人。（記者李容萍攝）

環境部、法務部等組成專案小組，查獲不法業者承租桃園市3處廠房，貯存棄置廢塑膠混合物約5549公噸，並已違法出口約5832公噸，數量驚人。（記者李容萍攝）

桃園新屋棄置場現勘，圖左起桃市環保局副局長葉孟芬、法務部次長徐錫祥、環管署長顏旭明、環境部次長沈志修、桃園地檢署檢察長戴文亮、保七總隊長李安淳。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法