北市4男當街被擄 疑詐欺水錢黑吃黑卻辯租車糾紛

林嫌撂來20多名惡煞前去擄人。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/14 19:26

〔記者王冠仁／台北報導〕經營租車行的蔡姓男子，日前跟周、施、李姓3名朋友在台北市店內聊天時，忽有20多名惡煞現身，將蔡等4人強押上車並載往基隆談判、毆打。蔡等人被押上車時有民眾目擊，民眾嚇得報警；警方立刻以車追人，在案發後不久也趕到基隆現場救出蔡等4人並逮捕2嫌，事後也再拘提另外3嫌，目前仍在擴大追捕其餘黨羽。

北市警大同分局今天宣布偵破這起案件，全案發生在上月30日凌晨0時許，當時蔡、周、施、李4人在蔡男位於延平北路4段的租車行內聊天，忽然有20多名惡煞出現，不分青紅皂白就將蔡等4人強押上車，並載往基隆市深澳國小周邊一帶空地談判並毆打。

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幸虧蔡等人被押走時，有路過民眾目擊，民眾嚇得報警。警方立刻以車追人，在案發後不久也趕往基隆，迅速救出蔡等4人，同時逮捕在場、來不及逃跑的27歲林嫌、28歲廖嫌。

據悉，林、廖落網後，林聲稱與蔡有租車糾紛，因此當天氣得撂人前往討公道；但警方進一步追問相關租車細節、糾紛金額，林卻交代不出；警方同步查出被擄走的周姓男子，疑曾擔任車手，取款後卻沒將詐欺款項上繳。警方懷疑全案其實是林嫌不滿車手黑吃黑，才大陣仗撂人再將蔡等4人擄走教訓。

警方事後又再循線拘提25歲包姓、25歲莊姓及23歲江姓3嫌到案，但3嫌到案後對於案情避重就輕，不願詳細交代。但警方目前已經掌握相關事證，將追查還沒到案的其餘黨羽，進一步釐清案情。

大同分局重申，「打擊犯罪、掃黑制暴」是不間斷之工作，對於危害社會治安之各類犯罪絕不寬貸，嚴加究辦，秉持犯罪零容忍立場及決心，溯源刨根、速查嚴辦，全力守護人民，堅定政府保障安定社會之決心。

警方當天逮捕林等2嫌，事後再拘提包等3嫌。（記者王冠仁翻攝）

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