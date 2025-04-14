高雄連續分屍案3女死亡證明將開出 傳檢方5月前起訴張介宗

高雄連環殺人分屍案死亡證明最快4月開出，傳檢方著手撰寫殺人魔張介宗的起訴書類。（資料照）

2025/04/14 19:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕震驚全國的高雄連環殺人分屍案，兇嫌張介宗被延押後，檢警專案小組加快腳步偵辦，相關生物跡證及事證已經鞏固，傳檢方已著手製作起訴書，預計近期會開出大嫂、林婦及張婦3人的死亡證明書，最快5月前起訴張嫌。

對於外傳5月前可望起訴兇嫌張介宗，期間可能會再借提張介宗一次，對此檢警不置可否，強調只要辦案需要，有利案情釐清，近期再借提張嫌並非不可能，不排除4月底前提訊張嫌，針對狠山案動機、大型肢解工具等相關疑點，進行偵訊釐清。

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據了解，兇嫌張介宗於2月6日羈押後，檢警於3月19日借提兇嫌張介宗押回「分屍公寓」再行搜索，帶回第2把鐵槌及鉗子等工具化驗，據悉，鑑識人員又在緊鄰張介宗臥室的貯藏室內，採到數滴噴濺血跡，法醫也親自到公寓勘驗，認定公寓是殺人分屍第一現場。

被控殺人分屍的兇嫌張介宗坦承3名被害人失蹤前，均到過他的公寓住處，卻無法交代3婦如何離開，前往何處？針對被害人林婦離開時，為何機車仍留在張嫌的公寓樓下，林婦外套、提袋等物品，又為何被留在公寓？還有冒用盜刷張婦的一卡通等情事，張嫌均沉默不語。

檢方偵辦張介宗涉連續殺人分屍案，基於謹慎，將待法醫研究所進一步回覆、確認，才會開出3名被害人的死亡證明，隨著檢方著撰寫起訴書類，將於完成起訴前，開出林婦、張婦、兄嫂的死亡證明。

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