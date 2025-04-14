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    警值勤開車門不慎害騎士摔傷 松山分局致歉曝光當時畫面

    員警開門不慎釀成騎士摔傷。（記者姚岳宏翻攝）

    員警開門不慎釀成騎士摔傷。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/04/14 18:53

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市松山分局交通分隊陳姓員警，去年11月11日晚間執行車巡勤務，在民生東路4段108號前臨停車輛查看路況時，因開啟警車車門不慎，與騎乘機車的施姓男子發生碰撞交通事故，造成施男受傷，陳男雖立即協助施民送醫包紮，事後雙方卻因談不攏賠償金額，對簿公堂，市議員徐立信接獲陳情，施男指控員警並沒有維持車禍現場，甚至調解過程中，施男指控陳員毫無誠意，更以簡訊嗆聲他是「只知道向他人要錢」、「不勞而獲」的人，雙方對和解金額無交集。

    徐立信接獲陳情，根據施男提供行車紀錄器畫面，當時他騎乘機車行經民生東路四段，路旁警車突然打開車門，他反應不及撞上，摔到右側膝蓋、右小腿、右足踝擦挫傷、血腫。

    施男表示，當時陳員並沒有維持車禍現場，或進行任何紀錄，他懷疑陳員為了「破壞現場」，隨即以肇事的警備車送他就醫。兩人在調解過程中，施男指控陳員毫無誠意，更以簡訊嗆聲：「對這種『了無新意』的方式，有什麼好生氣的！一個『只知道向他人要錢』、『不勞而獲』的人，不值得我花那種心思去生氣」。

    松山分局指出，對於同仁用車疏忽，造成車禍致施民受傷，謹此致歉，車禍後同仁第一時間先將傷者送醫，並將車輛移置安全處所，避免二次事故發生，為求公正，後續並通知由第三方信義交通分隊受理A2事故成案，肇事結果初步分析員警為100％肇責，傷者並無肇責。

    松山分局表示，車禍如達成和解，可免去雙方訴訟負擔，本案雙方初步有意和解，但調解過程中，同仁認為施民提出賠償金額和原先提出金額增加太多，因此有產生口角爭執，未能達成和解。

    警方強調，本案因施民已向法院提出訴訟，案件進入司法程序，本分局將尊重雙方訴訟權益及法院偵審結果，針對施民所質疑員警相關違失，本分局已展開內部調查，以期盡早釐清案情，如有疏失將依規定處置，並持續關懷當事人，協助後續事宜。

    員警立刻下車處理。（記者姚岳宏翻攝）

    員警立刻下車處理。（記者姚岳宏翻攝）

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