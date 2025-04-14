空品感測器釀陽明山火災？國網中心：需消防單位鑑定

陽明山今早發生火燒山。（記者鹿俊為攝）

2025/04/14 18:23

〔記者楊媛婷／台北報導〕陽明山發生火燒山，起火原因初判和國研院國網中心科研計畫所架設的空氣品質感測器有關，國網中心表示，該計畫是為偵測大屯火山活動噴發氣體與空氣品質，設備由委託廠商架設，經測試驗證才部署，設備雖在現場，真正起火原因還待消防單位認定。

陽明山國家公園管理處內的七星山步道區域上午發生火災，初判和國研院國網中心在該區架設的空氣品質感測器起火有關，國網中心表示，為偵測大屯火山活動噴發氣體與空氣品，因此2022年時利用空氣品質感測器在小油坑地區蒐集大屯山地區的空氣品質資料，當年度就正式向陽明山國家公園管理處提出申請並獲得同意，該計畫已於2024年底結束。

請繼續往下閱讀...

國網中心進一步說明，該計畫是委託廠商架設空氣品質感測器，透過網路線即時回傳空品數據，電力來源是透過太陽能供電系統，以保障在偏遠無電區域仍可持續運作，太陽能桿與空品感測器皆為合法合規設備，並經測試與驗證後才進行部署。

對於為何計畫已經結束，空品感測器卻仍在現場，國網中心表示，原因還要釐清，也指出這次失火事件的發生原因，仍須待消防單位鑑定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法