4/14 再接再厲！威力彩、今彩539雙雙摃龜

今晚（14日）開獎的第114000092期今彩539頭獎摃龜；第114000030期威力彩頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/04/14 22:17

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（14日）開獎的第114000092期今彩539頭獎摃龜；第114000030期威力彩頭獎也摃龜。

第114000030期威力彩中獎號碼為「第一區：01、05、09、20、29、38。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得1257萬3722元；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共55注中獎，每注可得2萬元；伍獎共238注中獎，每注可得4000元；陸獎共1771注中獎，每注可得800元；柒獎共3260注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7665注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬3576注中獎，每注可得100元；普獎共4萬1453注中獎，每注可得100元。

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第114000092期今彩539中獎號碼為「09、10、22、30、33」。頭獎摃龜；貳獎共401注中獎，每注可得2萬元；參獎共8256注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬6840注中獎，每注可得50元。

第114000092期39樂合彩中獎號碼為「09、10、22、30、33」。四合15注中獎，每注可得21萬2500元；三合共259注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5257注中獎，每注可得1125元。

第114000092期3星彩中獎號碼為「258」。壹獎共206注中獎，每注可得5000元。

第114000092期4星彩中獎號碼為「2809」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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