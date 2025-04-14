逆向騎乘與轎車對撞噴飛！ 重機男橫死台61線快速道路

雲林縣口湖鄉發生嚴重車禍，64歲薛姓男子騎重型機車逆向沿台61線西濱快速道騎乘，與順向轎車對撞後噴飛後倒臥路面當場死亡。（圖由北港警分局提供）

2025/04/14 17:57

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉今午發生嚴重車禍，64歲薛姓男子騎著黃牌重型機車，逆向沿台61線西濱快速道騎乘，騎乘至北向244.9公里青蚶段時，與順向的67歲林男駕駛的黑色轎車對撞，薛男噴飛後倒臥路面當場死亡。警方表示，林男酒測值為0，至於詳細事故原因仍有待釐清。

雲林縣消防局中午12點接獲民眾報案，台61線北向244.9公里青蚶段發生重型機車與轎車對撞意外，救護人員趕到現場後，發現重機零件散落一地、薛男手腳斷肢、臟器外露慘死。另名林姓駕駛與車上的63歲林姓女性乘客，2人均頸部、背部痠痛，送往北港媽祖醫院救治。

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北港警分局表示，薛男騎乘黃牌重型機車逆向沿著台61線內側車道，由南向北行駛，騎經過244.9公里青蚶段時，與林男轎車對撞。事後，林男酒測值為0，而初步了解，薛男逆向外，且未戴安全帽，詳細事故原因仍有待調查釐清。

雲林縣口湖鄉發生嚴重車禍，64歲薛姓男子騎重型機車逆向沿台61線西濱快速道騎乘，與順向轎車對撞後噴飛後倒臥路面當場死亡。（圖由北港警分局提供）

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