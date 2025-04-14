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    嘉市義交投入防災士培訓 建立在地防災網絡連結

    嘉義市81名義交參加防災士培訓，增進自救、他救能力。（嘉義市警察局提供）

    嘉義市81名義交參加防災士培訓，增進自救、他救能力。（嘉義市警察局提供）

    2025/04/14 17:54

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕全國災害風險日益升高，嘉義市政府警察局近日舉辦「嘉義市政府民防總隊交通義勇警察大隊防災士培訓」，81名義交參加完培訓課程，成為防災生力軍，不僅提升自我防災能力，也建立與在地防災網絡連結。

    市警局表示，防災士培訓課程4月12、13日在市警察局5樓禮堂舉行，培訓以實務操作與在地需求為核心，結合防災基礎知識、災害應變技巧、社區協作演練等，涵蓋理論與實務，部分課程為操作型教學，由專業防災士培訓機構，以生動有趣方式引導學員投入學習，有效提升學員對防救災的認識與應變能力。

    參加培訓的義交，經由實際操作如救護包紮、AED（傻瓜電擊器）使用、CPR心肺復甦術等，學習急救技巧，增進自救、他救能力，遇到災害時可即刻變身為防災尖兵。

    市警局長沈炳信說，此次培訓不只是學習的機會，更是讓基層韌性強化的具體行動，嘉義市藉此打造一支熟悉地方、信任度高、能及時投入災時支援的防災士隊伍，逐步實現「在地人守護在地」理念。

    防災士培訓課程有許多實地操作部分，讓與會義交學習自救、他救能力。（嘉義市警察局提供）

    防災士培訓課程有許多實地操作部分，讓與會義交學習自救、他救能力。（嘉義市警察局提供）

    嘉義市81名義交完成防災士培訓，成為防災士生力軍。（嘉義市警察局提供）

    嘉義市81名義交完成防災士培訓，成為防災士生力軍。（嘉義市警察局提供）

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