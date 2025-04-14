月薪88萬雇美女業務！色誘醫師詐保 保險黃牛逃泰遣返判8年

周女被許男高薪聘請，出面色誘醫師，做出不實證明書。（翻攝自臉書）

2025/04/14 17:31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年54歲的許男子以管理顧問公司及假律師事務所為掩護，派出美女業務員色誘醫師，偽造診斷證明，將輕傷改為殘疾詐領保險金，5個月內詐得1700萬元，先前已遭判刑7年定讞，但許2019年潛逃泰國從事詐騙，去年押解遣返回國服刑，如今再被彰化檢方查出另詐66人勞健保給付，該案經彰化地院審理，依詐欺罪判處應執行5年6月徒刑、2年6月（可易科罰金），沒收犯罪所得63萬3623元。

許男於2017年成立保險黃牛集團，以每月20至88萬元的高薪雇請女業務員赴中部各大醫院招攬客戶，並與醫師勾結詐領保險金。共有3名醫師捲入此案，其中一名醫師被周姓美女業務員迷得神魂顛倒，不但加入詐保集團，還想跟周女一起同遊日本，結果行前被逮。3名醫師到案後都坦承犯行、繳交犯罪所得，並轉為污點證人，最後取得協商判決。至於主嫌許男則為20名被保險人至少詐得1700萬元，2021年被判刑7年定讞，他在執刑前逃亡泰國，去年被押解遣返回國服刑。

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彰化檢方去年再度清查許男集團幫病人辦保的紀錄，另發現還有66名「漏網之魚」，該案起訴書指出，許男設立「企業管理顧問公司」與「律師事務所」，招募許多業務員，到中部地區診所對病患攬客，指導如何造假領取高額保險金。該黃牛集團並以利益引誘醫師，只要將輕傷改成殘疾或失能，每件代價約1.5萬到2.5萬不等。其中有名已婚醫師原本拒絕，該公司便改派面貌姣好的周姓美女業務員出馬，醫師招架不住，最後答應配合開假診斷證明。

醫師和66名被保險人皆坦承犯行，許男因犯行明確，被依詐欺罪判處5年6月徒刑（應執行）、2年6月（可易科罰金），沒收犯罪所得63萬3623元所得。

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