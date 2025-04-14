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    台3線關西、橫山交界處預拌混凝土車自撞 駕駛受困2小時救出意識不清

    新竹縣關西橫山交界處的台3線路段今天中午發生預拌混凝土車疑似自撞翻覆意外，駕駛受困2小時才救出，車體因為過重，到下午約5點還沒吊起排除。（讀者提供）

    新竹縣關西橫山交界處的台3線路段今天中午發生預拌混凝土車疑似自撞翻覆意外，駕駛受困2小時才救出，車體因為過重，到下午約5點還沒吊起排除。（讀者提供）

    2025/04/14 17:03

    〔記者黃美珠／新竹報導〕台3線北上63公里處、新竹縣關西跟橫山交界處，今天中午發生王姓男子駕駛預拌混凝土車，載著水泥乾料後，原因不明失控自撞護欄翻覆的意外，由於事故車輛太重，加上現場地形導致救援作業困難，經救護人員努力破壞駕駛艙，歷時約2個小時才幫奄奄一息的王男脫困，迄今事故現場還在努力排除中，稍後下班行經這個路段的用路人請特別留意。

    這起意外發生在今天中午12點10分左右，關西消防分隊獲報後立刻出動，但因整個車頭連續撞擊路邊護欄後呈V字形內凹，王男也疑因翻覆的瞬間力道過大，整個人被甩到副駕駛座、夾在裡面受困意識已經模糊，搶救直到下午2點前後才終於把他救出送醫。

    救護人員發現，王男頭部有撕裂傷，全身他處並無明顯傷勢，但意識不清，有生命危險。

    為了積極搶救且排除前述狀況，新埔警分局南華派出所一度一口氣就近叫了6輛每輛可以起重2、30公噸的吊車到場幫忙吊掛救人，但受限於現場地形不便作業，始終無法順利把事故車輛吊起，只好另外請2輛各自可以起重100到130公噸不等的大吊車到場幫忙，還在努力排除前述路況中，至於確實的事發原因，警方還待調查。

    現場因為作業困難，警方一度找來6台吊車仍舊無法把翻覆的預拌混凝土車吊起，只好另外找更大台的前往救援。（讀者提供）

    現場因為作業困難，警方一度找來6台吊車仍舊無法把翻覆的預拌混凝土車吊起，只好另外找更大台的前往救援。（讀者提供）

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